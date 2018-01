Realitzen una prova pilot a Gràcia amb unes ulleres amb càmera per a invidents

La Vila de Gràcia serà l'escenari de proves per a un prototip d'ulleres amb una càmera instal·lada que ajuda a la mobilitat per a persones invidents. Quan la càmera detecta algun encreuament, les ulleres dicten per veu les ordres que aquella persona ha de seguir per seguir la seva direcció.

Aquesta prova pilot aterra a Barcelona després que l'empresa creadora, GingerMind Technologies, guanyés el premi Challenge BCN-NY que està dotat amb un premi de 40.000 euros i la possibilitat de testejar en un escenari real el projecte guanyador. El fet d'escollir la Vila de Gràcia com a lloc on fer la prova no és casual, ja que hi ha molts carrers en què no hi ha diferència de nivell entre la calçada i la vorera i això posa a prova les ulleres que hauran de filar prim per discernir sobre a on pot caminar la persona i a on no.

El premi Challenge BCN-NY està organitzat conjuntament per The New York City Department of Transportation i diverses àrees de l'Ajuntament de Barcelona. En total s'hi han presentat 51 empreses amb 68 solucions tecnològiques. Un jurat s'ha encarregat d'avaluar les 20 propostes finalistes i ha escollit aquestes ulleres per les perspectives de futur amb què compta