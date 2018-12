Repsol podrà explotar deu anys més el petroli de Tarragona

L’única explotació petroliera de l’Estat al mar -a uns 45 km del delta de l’Ebre- ja té el permís per funcionar deu anys més. El consell de ministres va autoritzar ahir l’última pròrroga de la concessió a Repsol. La primera, que data del 1978 i era per trenta anys, admetia dues pròrrogues de deu anys cadascuna. Amb la d’ahir, doncs, l’empresa podrà explotar els pous del camp Casablanca -els primers que van entrar en servei i que opera la plataforma que duu el mateix nom- fins al 27 de desembre del 2028 a les 23.59 h. Només serà més enllà d’aquesta data que Repsol haurà d’abandonar l’activitat d’explotació d’aquests pous de manera definitiva.

Això és la teoria perquè, segons asseguren fonts de Respol, la companyia podria no exhaurir aquest termini per la baixa producció que ja tenen els jaciments, dels quals extreu uns 2.000 barrils al dia. La xifra és molt baixa si es compara amb els 100.000 barrils que se n’extreien els primers anys d’explotació.

Les quantitats de cru extret potser són irrisòries per a un gegant com Repsol, però resulten importants encara per al territori. Les cambres de comerç de Tortosa, Tarragona i Valls han recordat aquests últims dies que Casablanca significa 120 llocs de treball directes; inversions d’uns 150 milions d’euros en deu anys, i contractes de serveis a raó de 16 milions d’euros per any durant una dècada. D’aquests, asseguren, quasi la meitat corresponen a milions destinats a la contractació d’empreses i de serveis, com ara logística, combustible, càtering, servei de duanes i gestió de magatzems.

Això sense comptar el reguitzell de convenis que Repsol manté amb un bon grapat d’institucions, com amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per garantir la prestació d’un servei de transport públic adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i altres necessitats socials, o un programa de beques i formació en projectes de recerca.

La base aèria per anar a la plataforma és l’aeroport de Reus; la de terra és als Garidells, i el port de Sant Carles de la Ràpita és la base de dos vaixells de suport a l’activitat de la plataforma petrolífera. Són els arguments que ha tingut en compte el consell de ministres per autoritzar ahir els deu anys més d’activitat.

La plataforma Casablanca gestiona cinc camps de petroli, batejats com a Casablanca, Rodaballo, Lubina, Montananzo i Chipirón, que al seu torn tenen llicència per treballar fins a l’any 2025, però que serà inservible sense la de la plataforma Casablanca, que gestiona aquest cru amb destinació a la refineria del polígon petroquímic nord de Tarragona.

Repsol esperava que el consell de ministres del dia 21, celebrat a Barcelona, abordés la pròrroga, però com que no va ser així aquest dijous 27, a les vuit del matí, la plataforma va començar una parada programada, atès que la llicència expirava a mitjanit. Després de la llum verda ahir per continuar operant, ja torna a estar operativa.

El cas pot acabar al Suprem

L’Aliança Mar Blava -que compta entre els seus 120 membres amb l’Ajuntament de Barcelona, el Govern Balear, els consells insulars de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca i representants de la societat civil i del sector privat- no descarta portar el cas al Tribunal Suprem quan hagi estudiat la documentació. El portaveu de l’entitat, Carlos Bravo, reivindica que per atorgar la pròrroga s’hauria d’haver superat un informe d’impacte ambiental i fonamentar-la molt millor.

“Evidentment que Repsol complia els requisits legals i reglamentaris, tal com ho fan les centrals nuclears i bé que acompanyen les seves sol·licituds de renovació de llicències amb molta documentació complementària”, va retreure. L’organització invoca un grapat de sentències del Tribunal de Justícia Europeu emeses des del 1998, i segons la directiva d’avaluació d’impacte ambiental cal un informe preceptiu.

Més enllà dels aspectes tècnics i legals, hi ha un retret polític. Els deu anys de gràcia contradiuen “l’esperit d’avançar en la transició energètica cap a un model descarbonitzat, lliure de combustibles fòssils, que tant propugna el ministeri de Transició Ecològica”, va lamentar Bravo.

El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, va defensar ahir mantenir l’activitat: “L’objectiu és contribuir i reduir les emissions d’efecte hivernacle, però estem parlant d’una concessió a deu anys que no afecta els objectius estratègics de futur i permetrà que Repsol acabi el període de concessió”.