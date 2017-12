Revés veïnal a Colau per "cedir a les exigències del Gremi" amb les terrasses

Mentre que restauradors i la major part de les entitats de comerciants celebren aquests dies l'acord rubricat entre l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració per posar punt final al llarg conflicte de les terrasses, les entitats veïnals estan decidides a presentar batalla. Acusen el govern de Colau d'haver "cedit" als interessos privats i lamenten que el pacte s'hagi rubricat en privat tot i el procés de participació engegat per buscar solucions al problema -asseguren que encara no han ni vist el text acordat-. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha anunciat avui que suspèn la seva participació a la comissió tècnica de terrasses perquè no vol legitimar el procés i perquè considera que els veïns no hi tenen prou pes.

En una roda de premsa conjunta amb representants de la Plataforma Carrers per a Tothom i l'Associació de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), han lamentat que "es comprometi l'espai públic per interessos de privats", en paraules de la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez.

Des del punt de vista de l'adaptació de l'espai públic a persones amb discapacitat, Montserrat Garcia, de Carrers per a Tothom, ha remarcat aspectes de la proposta pactada, com permetre que en alguns casos l'espai de pas entre façana i terrassa sigui d'1,50 metres i no d'1,80 com es preveia anteriorment i que s'autoritzin, en determinades condicions, terrasses adossades a la façana, cosa que dinamita la línia d'orientació per a les persones invidents. Segons l'entitat, aspectes com aquests dificulten el dret a l'autonomia de les persones amb discapacitat i podrien vulnerar la llei.

En nom de l'Associació de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), Daniel Pardo ha recordat que aquesta associació va néixer fa cosa de dos anys i mig per fer de contrapès a "l'excessiu pes dels lobis turístics i econòmics a la ciutat" i ha acusat Barcelona en Comú d'acabar "cedint" a les pressions del Gremi. Ha lamentat que es fessin processos participatius per acordar ordenacions singulars com la de la rambla del Poblenou i que ara, amb els canvis pactats, aquesta figura desaparegui. Pardo ha lamentat que es presenti la nova norma com a "més flexible" quan, diu, aquesta flexibilitat es fa ara a la carta dels interessos dels privats i no seguint, com fins ara, les ordenacions singulars pactades per a les vies emblemàtiques. "Això és privatitzar l'espai públic", ha conclòs.

L'acord amb el Gremi per desencallar l'ordenança de terrasses el va presentar el govern municipal a principis de mes, després que els restauradors presentessin una proposta pròpia de regulació - en forma d'iniciativa legal popular- que comptava amb prou suport per poder-se aprovar tot i que l'equip de Colau no s'hi sumés.