SOS Costa Brava fa un 'escrache' a Custo Barcelona

SOS Costa Brava, IAEDEN Salvem l'Empordà i Amics de la Natura de Cadaqués han enganxat una pancarta aquest divendres a la botiga Custo Barcelona de la plaça del Pi per demanar als germans Dalmau –Custo i David Dalmau–, propietaris de l'empresa constructora Domus Viator SL, l'aturada de les obres d'urbanització de Sa Guarda, a Cadaqués.

El projecte urbanístic preveu la construcció de 104 cases i l'Hotel Custo, de 4.000 metres quadrats, però una moratòria de la Generalitat havia paralitzat els tràmits i l'edificació. La portaveu de SOS Costa Brava, Marta Ball-llosera, ha explicat que "la sorpresa va arribar fa uns dies, quan les màquines es van disposar a fer carrers". Davant d'aquesta situació, reclamen a Custo, un dels grans propietaris de Sa Guarda, "que deixi d'especular i reinverteixi en el patrimoni natural".

Les incerteses jurídiques que hi ha respecte al projecte d'urbanisme i edificació són el problema: hi ha la moratòria per edificar, però tenen l'aprovació per urbanitzar. Les entitats que vetllen pel paratge natural de Cadaqués reclamen que aquesta urbanització sigui vetada, ja que no serà fins al mes de juny o juliol que la Generalitat decidirà si s'aprova la construcció o no i, per tant, consideren que la urbanització que s'hauria construït "només faria malbé el patrimoni natural de gran valor de la zona".

A més, la portaveu ha explicat que la "llei d'urbanisme diu que has de tenir garanties econòmiques, i la parcel·la està embargada per 1,5 milions i el projecte costa 8 milions, és incoherent". Un altre argument de pes per aturar l'edificació, segons les plataformes gironines, és l'insuficient capacitat de la depuradora d'aigües de la zona: l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha aclarit que "no seria possible absorbir l'aigua de totes aquestes residències".