La Sagrada Família ofereix ajornar fins al novembre la sortida de l'Agrupació Escolta Antoni Gaudí

La reunió celebrada aquest dimecres entre la presidenta d’Escoltes Catalans, Júlia Petit, juntament amb dues de les caps de l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí, amb el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, s'ha tancat amb un acord per ajornar la sortida del cau del centre dos mesos més, és a dir, fins al novembre del 2020. La constructora s'ha compromès també a guardar el material del cau mentre no disposin d'una seu definitiva i a analitzar el possible futur emplaçament.

Diumenge passat un miler de persones es van manifestar davant la Sagrada Família per defensar que el cau mantingui la seu a l'històric edifici. Els escoltes denunciaven que als responsables del centre "els importa un rave la riquesa social i cultural" i que els feien fora perquè no generen lucre i perquè són una organització laica. Des de la Sagrada Família, en canvi, defensaven que el canvi d'emplaçament estava motivat per la seguretat i que des dels anys 80 se sabia que les dependències on avui hi ha el cau havien de ser enderrocades.

El cau i la Sagrada Família seguiran mantenint contacte per decidir el futur dels escoltes a l'hora de buscar una solució adequada per a les dues parts, que inclou la trobada d'una seu provisional fins que en trobin una de definitiva.