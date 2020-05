Salut manté Lleida en fase 1 per un augment dels contagis

La conselleria de Salut planteja que les àrees bàsiques sanitàries (ABS) que ja estaven a la fase 1 puguin passar a la 2, amb l'única excepció de Lleida. La Generalitat va confirmar que caldrà esperar uns dies més abans de demanar que la regió de Ponent passi a la fase 2, com li tocaria –fa 14 dies que va entrar a la fase 1– a causa d'un augment de nous casos en les últimes dues setmanes. El dia 11, quan es va aprovar la proposta de desconfinament a fase 1, la taxa d'incidència acumulada a 7 dies era de 12,1 casos per 100.000 habitants. El 22 de maig va créixer fins als 42,7 casos. Els últims cinc dies s'han notificat 221 casos positius nous perquè, segons Salut Pública, s'han detectat focus en empreses agroalimentàries.

La consellera de Salut, Alba Vergés, no ha descartat en declaracions a l'ACN que el Govern pugui demanar el pas de Lleida de la fase 1 a la fase 2 dilluns vinent. La consellera explica que han preferit "esperar un parell de dies" per veure com evoluciona la tendència actual, que mostra un augment dels casos de covid-19. "Volem comprovar si aquesta tendència es manté a l'alça o es pot controlar i està tot identificat", ha explicat la consellera. "Això no vol dir que d'aquí a dilluns no passi, simplement vol dir que avui no hem fet la proposta", ha detallat, i ha afegit que podrien fer la proposta més endavant.