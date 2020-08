Salut farà testos massius a Sabadell, Terrassa i Ripollet per evitar restriccions

La conselleria de Salut començarà a fer testos massius a tres poblacions del Vallès (Sabadell, Terrassa i Ripollet) per intentar aturar l'augment de casos positius detectats els últims 14 dies. L'objectiu és la detecció i el control del virus per evitar haver "d'imposar restriccions més severes" com les que s'han hagut d'implementar a Barcelona, el Segrià o Figueres i Vilafant per frenar els contagis. Segons ha detallat el Govern, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) instal·larà unes carpes davant dels centres d'atenció primària de les tres poblacions on ha crescut més la incidència del covid per fer les proves.

La conselleria ho ha acordat amb els tres ajuntaments i està previst que els testos massius comencin "en els pròxims dies". Precisament, els experts van alertar ahir de l'augment de casos registrats al Vallès Oriental i Occidental, i especialment als municipis de Sabadell, Terrassa i Granollers. Segons les dades de Salut, entre el 24 i el 30 de juliol es van notificar el doble de positius que la setmana anterior i es va accelerar el ritme de propagació de la infecció: la taxa de contagi (R) se situa en 2, cosa que significa que, de mitjana, cada nou positiu contagia dues persones.

Augment de les defuncions

El departament de Salut ha informat que, en les últimes hores, s'han detectat 622 nous positius, la meitat que dilluns (1.243). Ara bé, el descens és conseqüència del nombre de PCR realitzades: avui se n'han registrat 510, però ahir en van ser 1.230. En total, des del principi de la pandèmia, s'han contagiat 101.290 persones.

Pel que fa a les defuncions, 30 pacients han mort a conseqüència del covid-19, la xifra més alta registrada els últims sis dies. Per contra, continua baixant el risc de rebrot: del 159,13 d'ahir al 155,87 avui. Actualment hi ha 632 persones ingressades (+29), de les quals, 108 estan a l'UCI (+3).

900.000 PCR acumulades

El ministeri de Sanitat ha recopilat el nombre de proves PCR realitzades a Espanya des de l'inici de la pandèmia, 4,6 milions, de les quals 892.421 s'han fet a Catalunya, que encapçala el rànquing de les comunitats que fan més proves. Entre el 24 i el 30 de juliol, es van registrar 74.290 PCR als centres catalans.

Pel que fa a la taxa de PCR que es realitzen per cada 1.000 habitants, Catalunya se situa a la vuitena posició amb 117, per darrere de comunitats com Madrid (130), La Rioja (159), Navarra (169) o el País Basc, la primera del rànquing amb 175.