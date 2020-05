Salut proposa que Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud passin a la fase 1

Per continuar amb el procés de desconfinament gradual, el departament de Salut ha proposat al ministeri de Salut que, a partir del proper dilluns 25 de maig, diversos territoris del país avancin de fase. En concret, que la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud - ara estan a la fase 0,5- passin a la fase 1; mentre les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Alt-Pirineu, que són les primeres que van entrar a la fase 1, avancin cap a la 2. Si el ministeri de Salut ho accepta, Catalunya quedaria dividida en dos: Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran a la fase 2 i la resta -Barcelona i l'àrea metropolitana, Lleida, Catalunya Central i Girona- a la 1.

Aquesta és, almenys, la proposta que el departament de Salut ha enviat al govern espanyol, i que ha estat explicada en una reunió entre la consellera de Salut, Alba Vergés, i els alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana; i posteriorment en l'àmbit del Procicat. Segons informa Salut, l'avançament a la fase 1 de Barcelona s'ha treballat de manera coordinada entre la Generalitat i l'Ajuntament, i s'ha proposat després de constatar que "es manté a la baixa l'evolució dels factors de risc epidemiològic", és a dir, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva, que s'uneixen a la major capacitat de diagnòstic gràcies a les proves PCR que es fan als CAP.

Per les regions que passarien a la fase 2 (ara mateix, només les illes balears de Formentera i Cabrera, i les canàries de La Graciosa, El Hierro i La Gomera estan en aquesta fase), es reprendrien algunes activitats restringides en la fase 1, com per exemple, els restaurants podrien fer servei de taula i les grans superfícies comercials podrien obrir al 40% i sense possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives. En l'àmbit cultural, entren en funcionament els cinemes, els teatres, els auditoris i espais similars, limitats a un terç de l'aforament.

Pel que fa altres locals i establiments diferents a aquests on es facin actes i espectacles culturals, a banda de no superar el terç de l'aforament, no es podran reunir més de 50 persones si té lloc en un espai tancat. En canvi, si és una activitat a l'aire lliure, el públic haurà d'estar assegut i respectant la distància necessària, sense superar tampoc el terç de l'aforament ni reunint més de 400 persones.