El govern espanyol no especifica quan començaran els tests massius ni quins criteris se seguiran

El govern espanyol ha obert la porta a fer controls massius de la població per saber l'abast dels contagis per coronavirus, però el ministre de Sanitat, Salvador Illa, no acaba d'especificar quan començarà a fer grans campanyes de tests ràpids ni quins criteris se seguiran. De moment el que ha avançat és que preveu augmentar el nombre de tests PCR entre un 30% i un 40% de cara als propers dies, quan comencin a combinar-se amb proves de tests ràpids. En roda de premsa telemàtica des de la Moncloa, Illa ha explicat que des de l'inici de la crisi del coronavirus les empreses que es dediquen a produir PCRs n'han distribuït més de 600.000 unitats, tot i que això no vol dir que s'hagin fet a 600.000 persones, perquè a una mateixa persona se li pot fer més d'un test. Ahir el govern espanyol va distribuir per primer cop un milió de tests ràpids entre les comunitats autònomes, principalment per a hospitals i residències, després del fiasco de la primera remesa de la Xina, que va ser defectuosa.

El principal problema que tenen és la sensibilitat, ja que només donen positiu en un 80% dels casos al cap de set dies del contagi, i la fiabilitat baixa al 67% quan es tracta de cinc dies. L'objectiu del govern espanyol és que es facin servir prèviament als PCR. Si es dona positiu a la prova, ja no caldrà realitzar el test més fiable. Si es dona negatiu, es farà un PCR. Ara bé, Illa tampoc ha aclarit quin criteri faran servir les comunitats per començar a fer proves massives més enllà de sanitaris. Autonomies com Galícia o Castella-La Manxa ja han posat en marxa fer proves a les portes d'hospitals des del cotxe per evitar risc de contagi.

L'estratègia de fer controls massius a la població entra dins de la segona fase que contempla el govern espanyol per començar la "desescalada" de les mesures restrictives per frenar la pandèmia, ja que continua la tendència a la baixa de morts, contagiats i ingressos en UCI pel coronavirus, d'acord amb les últimes dades facilitades per Sanitat. "L'objectiu d'aquesta setmana és consolidar la relentització", ha dit Illa amb "prudència". "Les mesures han funcionat i han beneficat al conjunt d'Espanya", ha afegit, penjant-se la medalla d'haver estat el primer país europeu d'aplicar l'estat d'alarma per la crisi sanitària. El govern espanyol continua estudiant com "abordar" la segona etapa després d'arribar al pic de contagis.

Davant de la nova situació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va traslladar ahir diumenge als presidents autonòmics la intenció de fer tests massius entre la població per detectar els casos asimptomàtics o lleus i, de ser així, buscar mesures d'aïllament perquè els contagis no es propagui. Però el principal problema continua sent l'arribada de tests ràpids. El ministre de Sanitat tampoc ha aclarit com seria l'aïllament de les persones asimptomàtiques ni si podria obligar-se al confinament. La idea inicial és que si aculli qui no tingui les facilitats a casa per fer-ho, però no ha entrat en més detalls. Ahir diumenge el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dir que seria voluntari però que es prioritzaria la salut pública.

D'altra banda, Illa ha dit que tres setmanes després de l'aplicació de l'estat d'alarma ja poden dir que s'ha aconseguit un "subministre regular i permanent" de material sanitari. Per una banda d'equips de protecció individual (EPIS), així com també de kits de diagnòstic del coronavirus i també de respiradors. En aquest últim cas, s'ha autoritzat la fabricació de d'un projecte de respirador al Consorci de la Zona Franca. En total, el govern espanyol ha efectuat compres per un import de 845 milions d'euros. Pel que fa les PCR, només hi ha quatre empreses que en produeixin a Espanya, però s'està parlant amb d'altres perquè sobretot facin kits d'extracció.

Distribució de mascaretes entre transportistes

Ábalos ha anunciat que aquesta setmana els transportistes ja poden passar a recollir mascaretes per les oficines de Correus més pròximes, d'acord amb el codi postal que facilitin. L'objectiu del govern espanyol és que tothom pugui acabar tenint una mascareta per sortir al carrer els pròxims dies, però primer cal poder-ne garantir els subministrament.