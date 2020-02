Salvar vides a distància: la 5G també arriba als primers auxilis

Un nen de vuit anys cau a terra i comença a convulsionar al centre de Sabadell. Pateix un atac d'epilèpsia. Ningú sap què fer per ajudar-lo. Les nocions de primers auxilis entre els presents són molt escasses – a Catalunya només tres de cada deu ciutadans sabrien reaccionar, segons un estudi de la Creu Roja– i algú truca al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que encara trigarà uns minuts a arribar. En un cas com aquest, els primers cinc minuts són decisius, tant per salvar la vida com per evitar un empitjorament del pronòstic o l'aparició de danys o seqüeles irreversibles. La tecnologia més avançada s'ha proposat capgirar aquest desconeixement general, i el projecte pilot First Responders, que forma part del programa 5GBarcelona i hi participen el Consorci Sanitari del Parc Taulí i la Policia Local de Sabadell, posarà a l'abast de qualsevol ciutadà les tècniques d'estabilització necessàries a través de la xarxa 5G, la comunicació més ràpida fins al moment.

Les proves han començat aquest dimarts amb la simulació d'una emergència mèdica en dos espais diferents: a l'exterior de la comissaria de Sabadell, on s'ha reproduït un atac d'epilèpsia infantil, i en una consulta pediàtrica. Mitjançant una mena d'ulleres amb càmera incorporada s'envien les imatges del pacient enregistrades per un agent. El facultatiu les rep en directe i avalua el seu estat a distància. Des del mateix centre pot donar les primeres indicacions gràcies a aquesta informació de primera mà i, per tant, pot dirigir l'actuació de la persona que fa l'assistència d'urgència, que en una primera fase del projecte serà un agent de la Policia Local.

Els creadors del dispositiu han assegurat que la comunicació entre el policia i el pediatra és completa perquè l'equipament duu micròfons i auriculars, que permeten que l'agent tingui les mans lliures per fer qualsevol tècnica de primers auxilis que se li demani. A més, han apuntat que un cop es desplegui el sistema 5G al país les imatges no tindran retard. La intervenció a distància del metge –afegeixen– garantirà una assistència especialitzada fins a l'arribada de l'ambulància i el trasllat a l'hospital. "L'instrumental que porta l'agent permet fer una connexió automàtica i en temps real per dirigir des d'aquí l'agent abans que arribi el servei medicalitzat", ha assenyalat el director general del Parc Taulí, Joan Martí.

Encara que l'objectiu és que funcioni amb connexió 5G, la posada en marxa del projecte s'ha fet amb un repetidor provisional que opera a través de la xarxa d'Orange i amb la tecnologia d'Ericsson i que emet el senyal fins a l'Hospital Parc Taulí. No serà fins al 2025 que es completarà el desplegament del sistema de telecomunicacions 5G a tot el territori, segons previsions del Govern. "Aquesta serà la primera tecnologia mòbil que surt del mòbil per connectar-ho tot, amb una indústria i uns serveis associats que som incapaços d'imaginar", ha assegurat el conseller de Polítiques Públiques i Administració Pública, Jordi Puigneró.

"És un pas important per saber com està el pacient: no només algú t'ho explica, sinó que ho pots veure amb els teus propis ulls", ha explicat el responsable del programa de telemedicina del Parc Taulí i impulsor del projecte, el pediatre Luís Rentar. Uns avantatges de la tecnologia 5G que –ha defensat– poden ser molt útils també per a altres cossos de seguretat o d'emergències, com ara membres de Protecció Civil.