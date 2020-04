Sant Pau utilitza unes noves mascaretes adaptades per als professionals

Una mascareta de busseig i un filtre d'aire, ajuntats amb un adaptador fet amb impressió 3D. L'Hospital de Sant Pau de Barcelona disposa des d'aquest cap de setmana d'una nova eina de protecció per als professionals que han de fer maniobres de risc amb pacients que tenen covid-19. I la mascareta, que s'ha estat provant i s'ha evolucionat al centre barceloní els últims dies, es distribuirà a partir de la setmana vinent a la resta d'hospitals de Catalunya. Ara com ara ja hi ha un centenar de peticions.

Divendres arribaven les primeres unitats a Sant Pau i aquest dissabte ja s'han implementat a la unitat de crítics, explica el doctor Rafael Padrós, responsable de la unitat de prevenció de riscos laborals del centre. Serviran per protegir els sanitaris en les maniobres on hi ha més risc de contagi, com ara la intubació o l'extubació de pacients positius de coronavirus.

651x366 Professionals sanitaris amb la nova mascareta de protecció / HOSPITAL SANT PAU Professionals sanitaris amb la nova mascareta de protecció / HOSPITAL SANT PAU

El resultat arriba després de deu dies de proves a Sant Pau. "Els professionals l'han provat i majoritàriament hi han donat el vistiplau", detalla Padrós sobre aquest projecte que ha desenvolupat i cofinançat l'empresa MOS i que ha estat finançat per Scraton Enterprises. Consisteix en la mascareta de busseig de Decathlon, a la qual s'ha afegit un filtre d'aire d'incubadora que té una sensibilitat del 99%.

Segons comenta Padrós, aquesta mascareta no està homologada però s'ha validat "pel moment i les característiques de la pandèmia". "Hem d'anar al davant per validar equips que complementin els homologats per disposar de més ventall de possibilitats", afegeix.

Més protecció a les UCI

Fins ara els professionals utilitzaven com a protecció unes ulleres, a més de les mascaretes FFP2 i FFP3. Un material que es continuarà fent servir però no en les maniobres de risc ni a les unitats de crítics. A més, les noves mascaretes tenen l'avantatge que el filtre d'aire té una durada molt més llarga i que les ulleres es poden netejar, higienitzar i reutilitzar després de cada ús.

Mentrestant, tant l'empresa MOS com Sant Pau continuaran treballant per evolucionar-ne el disseny. El següent pas és que el tub respirador no estigui a la part superior sinó a la inferior, per donar "més comoditat als professionals", comenta Padrós.