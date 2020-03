El Govern suspèn la venda de bitllets de busos quan hi hagi alternatives i es compensaran els títols no utilitzats

Pla de xoc també en el transport públic per garantir els desplaçaments bàsics però alhora limitar la possibilitat de contagis per coronavirus. La conselleria de Territori i Sostenibilitat, amb Damià Calvet al capdavant, ha signat aquest divendres una resolució amb un seguit de mesures excepcionals per adaptar el funcionament del sistema de transport públic a les mesures recomanades per gestionar l'emergència sanitària.

Entre les mesures clau, el Govern ha decidit suprimir la venda de bitllets d'autobusos "quan hi hagi alternatives". També es tanquen les oficines d'atenció presencial que no tinguin sistemes físics de separació entre personal i usuaris i s'incrementen els protocols d'higiene. Més endavant, "un cop superada l'emergència", la conselleria ha garantit que "les autoritats del transport metropolità establiran mecanismes per compensar els títols que hagin caducat sense haver-los pogut utilitzar completament".

A més, la conselleria recomana que les persones majors de 65 anys, les que tenen malalties cròniques o diverses malalties o bé en estat immunosupressor, evitin utilitzar els mitjans de transport públic col·lectiu en la mesura que els sigui possible per garantir la seva salut.

Totes aquestes mesures s'apliquen, segons la Generalitat, per poder mantenir la prestació dels serveis d'una manera segura i s'emmarquen en la recomanació de reduir les aglomeracions de persones i l'activitat del país. De fet, el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya ja va suggerir ahir dijous que el nivell d'ocupació dels serveis públics hauria de reduir-se a només un terç de la seva capacitat màxima, fet que ajudarà a mantenir la distància mínima d'un metre entre els usuaris.

Per informar els passatgers, la conselleria utilitzarà els mitjans de difusió propis dels diversos operadors de transport i farà un seguiment acurat de l'ocupació per comprovar si la demanda del transport, efectivament, baixa com a conseqüència de la davallada de l'activitat.

"Si, passat un temps prudencial, no s'assoleix la reducció d'ocupació recomanada –adverteix el departament– el Govern o les autoritats del transport metropolità (ATM) hauran de prendre mesures addicionals per assolir-la". Aquestes mesures més dràstiques podrien passar per la regulació dels accessos o la supressió de títols de transport públic, entre d'altres.

Un cop acabi l'emergència, les autoritats del transport metropolità (ATM) territorials asseguren que establiran els mecanismes de compensació dels títols de viatge que no s'hagin pogut utilitzar i que hagin caducat. L'impacte econòmic de l'adopció d'aquestes mesures, i de les que es puguin adoptar més endavant, s'assumirà amb les partides que la Generalitat habiliti per afrontar l'emergència.

D'altra banda, la resolució també estableix que cada operador haurà de fer el seu propi pla de contingència i preveure solucions per mantenir els seu servei davant de possibles baixes de personal. En el cas que la falta de treballadors impossibiliti la prestació dels serveis, ho hauran de comunicar a l'administració competent, que buscarà la millor solució en el marc del sistema.