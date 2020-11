Simón veu "marge" amb les mesures actuals però no descarta un confinament domiciliari

En un moment en què algunes comunitats –com Astúries– ja estan alçant la veu sobre la necessitat de decretar un confinament domiciliari, des del ministeri de Sanitat segueixen demanant "calma". L'últim a assenyalar que, malgrat que la situació epidemiològica és "preocupant" arreu de l'Estat, cal esperar que les últimes mesures facin afecte ha sigut el director del Centre d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón. En roda de premsa aquest dimarts a la tarda, el doctor no ha tancat la porta a un confinament domiciliari però ha defensat que les comunitats "encara tenen marge" per aprovar mesures amb el reial decret de l'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol. Simón ha assenyalat que primer s'han de veure els resultats de les mesures actuals. "Això no és una cursa, s'ha de trobar un equilibri amb les mesures", ha apuntat.

Tanmateix, Astúries, que acaba d'aprovar el tancament de l'hostaleria i els comerços, així com Castella i Lleó, ja han demanat al govern espanyol que els permeti aprovar confinaments domiciliaris. En aquest sentit, Simón ha assegurat que si bé és cert que els confinaments aprovats per una comunitat "no han d'afectar les altres", és difícil que si s'aplica a una regió o dos "no s'apliqui a la resta". D'aquesta manera, l'epidemiòleg ha evidenciat que un possible confinament domiciliari no seria possible només en una regió concreta.

Situació crítica

Simón ha reconegut que la situació a Espanya "és dolenta", amb xifres "molt altes" i que la pressió hospitalària "és preocupant", tot i que segueix lluny de la situació del mes de març. De fet, el ministeri de Sanitat ha registrat 18.669 nous positius per coronavirus i 238 morts més. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 310.290 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en l'última setmana n'ha registrat 10.676, xifra superada per Catalunya amb 24.344 i per Andalusia amb 22.622. Tanmateix, les xifres s'associen a l'increment de proves PCR i tests d'antígens que es fan a la població, insisteix Simón. Ara bé, el que també té preocupat a l'epidemiòleg és la situació als hospitals i que la pressió afecti el "ritme normal" dels centres de salut. Ha advertit que segurament les defuncions seguiran "augmentant" durant els pròxims dies.

L'informe diari que elabora el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries revela que hi ha hagut 1.056 noves hospitalitzacions, 76 de les quals a l'UCI. Amb tot, actualment hi ha un 16% dels llits dels hospitals ocupats per pacients amb covid-19, mentre que la xifra de llits UCI ocupats per coronavirus s'enfila fins al 29%.