El Síndic de Greuges exigeix explicacions "públiques" sobre els contactes de l'imam de Ripoll amb el CNI

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha assegurat aquest dijous que la ciutadania de Catalunya i també l'espanyola poden "exigir" que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) doni informació "transparent" sobre la trajectòria vital de l'imam de Ripoll i els seus possibles contactes amb els serveis secrets de l'Estat. Ha considerat que, a banda de la compareixença a la comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats, s'haurien de donar explicacions "públiques" sobre la qüestió. A més, ha demanat que es debati al Congrés dels atemptats de la Rambla i Cambrils, de la seva prevenció i de la gestió posterior, però també al Parlament quan la cambra catalana torni a estar constituïda.

Són algunes de les conclusions i recomanacions en l'informe que ha fet Ribó sobre la prevenció de la radicalització i el terrorisme a Catalunya, arran dels atemptats jihadistes de l'estiu. Ribó ha estat crític amb totes les administracions, però especialment amb l'espanyola, per no haver permès als Mossos d'Esquadra formar part del CITCO ni de l'Europol, i per no haver reunit la Junta de Seguretat durant vuit anys.