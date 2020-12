La Comissió d'Acollida de les Víctimes d'Abusos Sexuals de Casos Prescrits, impulsada pels Germans Maristes i l'Associació Mans Petites, ha exposat aquest dijous els resultats de les trobades amb 25 persones que van patir abusos sexuals durant la infància en l'anomenat cas Maristes. Els psicòlegs que han dirigit el procés de reparació han denunciat la impunitat dels abusadors i les seqüeles que aquestes víctimes continuen arrossegant com a conseqüència de la violència patida, malgrat que el cas hagi quedat prescrit a ulls de la justícia. "Els danys no prescriuen. Els delictes, sí. Surt molt barat abusar de nens i nenes", ha denunciat amb contundència la doctora en psicologia especialitzada en violència masclista Montserrat Bravo.

La comissió independent ha treballat al llarg de sis mesos amb les persones abusades per valorar els fets ocorreguts i avaluar les seqüeles que pateixen, amb l'objectiu de concloure si requereixen una compensació. Per la seva banda, la motivació principal dels 25 afectats per participar en les sessions és evitar que aquest tipus d'agressions es repeteixin. "No ha sigut una tasca fàcil. Les víctimes havien de recuperar el record i explicar-lo, en molts casos, per primera vegada", ha explicat l'exdirector de la direcció general d'Infància i Adolescència i membre de la comissió, Xavier Puigdollers.

Les agressions van tenir lloc durant la dictadura franquista en un marc d'invisibilització de la violència als infants. No obstant això, Montserrat Bravo ha subratllat que és un problema encara vigent: "La violència sexual a infants i adolescents és una pandèmia històrica. Un de cada cinc infants pateix violència sexual" en l'actualitat. La prevenció i la detecció precoç són les eines més efectives per protegir els infants. Els casos d'abús a menors passen especialment desapercebuts perquè les víctimes no s'identifiquen com a tals: "Hem d'estar alerta a qualsevol indici, mantenir una bona comunicació i donar-los tot el suport perquè no torni a passar", ha afegit l'experta.

Tots els psicòlegs de la comissió han coincidit que les seqüeles dels abusos són clares i "han creat patologies cròniques en les víctimes". En un comunicat, l'ordre dels Germans Maristes ha demanat perdó a les víctimes i ha assegurat una reparació econòmica.