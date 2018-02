El TC anul·la les 'beques Wert' de la Lomce per estudiar en castellà a Catalunya

El Tribunal Constitucional ha estimat per unanimitat el recurs de la Generalitat contra la Lomce, la llei orgànica de millora de la qualitat educativa, coneguda com la llei Wert, i anul·la, així, aquells articles que el govern espanyol obligava la Generalitat a pagar ajudes per garantir que els estudiants que ho volguessin poguessin estudiar en castellà. Les conegudes 'beques Wert' -se n'han donat una cinquantena des que la llei va entrar en vigor- obligaven el Govern a pagar fins a 6.000 euros per alumne per estudiar en un centre privat en castellà, desmarcant-se així del model d'immersió lingüística. El tribunal considera que aquests articles de la Lomce envaeixen competències autonòmiques. La sentència del TC arriba precisament quan el govern espanyol està estudiant com forçar que el castellà sigui llengua vehicular a l'escola a Catalunya.

La sentència considera que les 'beques Wert', per les quals el govern espanyol obligava la Generalitat a assumir el cost de l'escolarització privada en castellà quan els alumnes que així ho vulguin no tinguin places a l'escola pública, "no respecta el repartiment de competències entre l'Estat i la comunitat autònoma". Segons diu la sentència, el sistema dissenyat per la llei excedeix els límits de la Constitució, perquè permet a l'Alta Inspecció d'Educació del govern espanyol intervenir directament "per substitució" dels organismes autonòmics. Wert va crear aquestes beques, que preveien que la despesa de 6.000 euros per alumne l'any es restés directament dels diners que l'Estat entregava a Catalunya.

La Generalitat va recórrer al TC aquesta norma, que l'obliga a pagar l'escolarització privada en castellà, al·legant que vulnerava la seva "autonomia financera", perquè decidia "discrecionalment" sobre una despesa d'escolarització que "correspon adoptar a l'administració educativa catalana". El Govern també va presentar un recurs per invasió de competències perquè la llei Wert atorga al govern central la decisió de fixar els continguts de les assignatures troncals.

L'any 2016, el Ministeri d'Educació va reconèixer a 39 alumnes a ser escolaritzats en castellà a Catalunya acollint-se al reial decret que deriva de la LOMCE i que preveu una ajuda de 6.000 euros per cas, segons li constava al Departament d'Ensenyament. Fonts de la conselleria van explicar que es tractava d'alumnes que ja estaven escolaritzats en centres privats.