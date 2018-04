El TC avala les subvencions a les escoles que separen per sexe i que religió sigui avaluable

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat les subvencions als centres que separen per sexe i que l'assignatura de religió compti per a la nota mitjana dels alumnes. La decisió s'ha fet pública després que el tribunal hagi desestimat per majoria de 8 vots el recurs d'inconstitucionalitat que el PSOE va presentar l'any 2014 contra alguns dels punts més polèmics de la Lomce, coneguda popularment com la llei Wert. Tot i això, i com és habitual en temes educatius, el ple del TC ha votat dividit, i quatre magistrats han emès un vot particular discrepant, més un vot concurrent de la vicepresidenta, que si bé està d'acord amb la decisió final, no ho està amb els arguments que s'han donat.

El PSOE va presentar el recurs el març del 2014, i el TC va admetre'l a tràmit just avui fa quatre anys, el 10 d'abril d'aquell mateix any, juntament amb els recursos que van presentar els governs de Catalunya, Andalusia, Astúries i Canàries. La sentència també tomba la sol·licitud d'adhesió del Parlament de Navarra. Els socialistes consideraven aleshores que es tractava d'una "llei dolenta per al país, per a la igualtat d'oportunitats i per a la democràcia".

El recurs dels socialistes anava en contra d'alguns dels punts més polèmics de la llei, com el finançament públic a les escoles que separen per sexe —a Catalunya n'hi ha 16—, la segregació dels alumnes en itineraris acadèmics o que l'assignatura de religió tingui una alternativa obligatòria. Com que el recurs s'ha desestimat, aquests aspectes de la llei queden consolidats.

La sentència l'ha redactat el magistrat Alfredo Montoya i, segons ha informat el TC en una breu nota de premsa, la resolució compta amb el vot concurrent de la vicepresidenta, Encarnación Roca, i del vot particular discrepant dels magistrats Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer, que es consideren propers al PSOE. El text íntegre de la sentència i dels vots particulars es farà públic quan es notifiqui la sentència a les parts.

La d'aquest dimarts és la segona sentència del TC en menys de dos mesos en relació a la llei Wert, després que el tribunal anul·lés les 'beques Wert' de la Lomce per estudiar en castellà a Catalunya, en considerar que la llei creada pel polèmic exministre d'Educació envaeix competències de la Generalitat. Aquest cop, però, decideix a favor dels interessos del govern del PP, cosa que fa efectiva la majoria de magistrats de tendència conservadora que hi ha al tribunal. Set dels 12 juristes van ser nomenats a proposta del PP.