Tàrrega: una altra polèmica i acusacions de masclisme pel cartell de carnaval

Nova polèmica per un cartell de carnaval, ara a Tàrrega. Dies després del cas de Terrassa, l'Ajuntament de Tàrrega ha informat que assumirà directament, mitjançant la regidoria de Cultura, l'organització del Carnestoltes 2018, i deixa fora de l'organització de la festa l'entitat local Agrat. El consistori justifica la decisió després de "la renúncia de la comissió de la festa a consensuar les expressions usades en el programa d'actes proposat", tal com havia sol·licitat l'Ajuntament.

Des del consistori sostenen que "no poden avalar ni destinar diners públics a la publicació d'un fulletó en què es banalitza la figura de la dona i el cos femení". Per la seva banda, des d'Agrat han expressat la seva "decepció" per la decisió municipal: "Lamentem que des de l'Ajuntament se'ns acusi de masclistes, d'incitar la violència de gènere i de cosificar la dona", han dit. L'entitat considera "indignants" aquestes acusacions i remarca que no "han cedit a les pressions per canviar tot el programa i el cartell després de quatre mesos treballant en la preparació del Carnaval".

A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Tàrrega considera que "el llenguatge usat en el programa del Carnestoltes propicia el tractament del cos de les dones com a mers objectes sexuals i pot provocar males interpretacions sobre què és la llibertat sexual i l'empoderament femení". Des del consistori targarí remarquen que "no desaproven el fet que l'eix temàtic del Carnestoltes 2018 posi el focus en el feminisme", però consideren que "el text proposat per la comissió distorsiona aquest concepte".



Des de l'Ajuntament han explicat que representants del govern municipal s'han reunit en dues ocasions amb representants d'Agrat "per sol·licitar, i en cap cas per amenaçar ningú, que reconsideressin la redacció del programa, fet que no s'ha produït". "En ambdues reunions s'han exposat informes dels tècnics de la regidoria de Polítiques d'Igualtat en què s'alerta de l'objectualització sexual del cos femení que es desprèn del programa proposat", explica el comunicat enviat per l'Ajuntament. En el decurs d'aquestes trobades "no s'ha mostrat per part de la comissió cap voluntat de modificar les expressions usades en el programa". D'altra banda, l'Ajuntament de Tàrrega també ha compartit aquesta "inquietud" amb les diferents entitats i associacions de dones de la ciutat, segons afegeix el comunicat municipal.



Des de l'equip de govern volen deixar clar que "la festa del Carnestoltes, per tradició, pot ser escenari de sàtira però mai d'escarni ofensiu". En aquest sentit, "el programa també conté altres expressions ofensives vers les tradicions de la ciutat i que fereixen sensibilitats". Per això, l'Ajuntament de Tàrrega "no pot compartir ni donar suport al programa de Carnestoltes proposat per la comissió", tot remarcant que "per carnaval no tot s'hi val". En aquest sentit, des del consistori assenyalen que "defensen i volen promoure la celebració d'un Carnestoltes inclusiu, igualitari i familiar en què tothom se senti partícip".

Agrat convoca una reunió amb altres entitats

Davant la decisió de l'Ajuntament de Tàrrega, l'entitat local Agrat, coorganitzadora en un principi de la festa, ha lamentat que el consistori hagi anunciat que la "censura del cartell, el programa i la temàtica del Carnaval 2018" i que els retira la subvenció a poc més de tres setmanes perquè se celebri". L'entitat explica que enguany havia escollit una temàtica "que proposava una nova religió més moderna, liberal i feminista sempre amb l'esperit irònic i transgressor del carnaval".

Asseguren que s'han negat a canviar el programa i el cartell de dalt a baixa a poques setmanes del carnaval però que sí van modificar alguns textos que podien generar confusió i van afegir-hi un altre en què explicaven que "Agrat treballa per tot el contrari: lluitar en contra dels abusos que hi puguin haver en festes de la ciutat".



Des de l'entitat es mostren "decebuts" perquè "després de molts anys de feina i ressorgir la festa de carnaval fins convertir-la en una de les festes amb més participació a Tàrrega, des de l'Ajuntament continuen posant pals a les rodes, aquest any amb retirada de la subvenció inclosa".



Aquest dissabte al matí s'ha convocat un consell extraordinari de l'entitat i es convocarà també una reunió a la tarda amb comparses, AMPES, entitats i membres col·laboradors del carnaval dels últims anys per intentar buscar una solució després de la decisió presa per l'Ajuntament de deixar-los fora de la coorganització de la festa.