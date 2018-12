Fa tres anys que la Sonia, en règim obert, va tornar a trepitjar el carrer. El món de les drogues la va empresonar fa gairebé una dècada, físicament i emocionalment. Ara se sent afortunada, perquè des que va començar amb els permisos per sortir de la presó, ha pogut recuperar les persones que més estima: el seu pare, una persona dependent, i la seva filla, tutelada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) mentre complia condemna. Però per refer completament la seva vida, com els passa a la majoria d’interns a la presó, se li exigia entrar al món laboral, una condició sovint difícil de satisfer pel pes dels estigmes penitenciaris. “Tens un passat, però a fora necessites treballar”, explica.

Per poder-se fer càrrec de la família li demanaven llogar un pis. En pocs mesos, la Sonia va trobar una feina de neteja de vaixells que encara manté i en què s’ha anat consolidant fins a arribar a ser responsable d’equip. Assegura, però, que no ho hauria pogut fer sola. El programa Reincorpora -un projecte de l’Obra Social La Caixa en col·laboració amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) de la Generalitat- orienta i prepara les persones privades de llibertat en la part final de la condemna per reinserir-se en societat. La via: la recerca de feina.

“Amb el programa anem més enllà dels certificats laborals: els oferim formació per millorar l’autoestima i treballem molt les actituds. Els ajudem a reaccionar, prendre decisions i treballar en equip”, va detallar ahir el director del departament d’integració sociolaboral de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Ferrer Cortadellas, amb motiu de la jornada La reinserció, feina de tots, celebrada al CaixaForum de Barcelona.

L’itinerari de Reincorpora també inclou pràctiques en diferents empreses, que s’adjudiquen als presos depenent de les seves competències, gustos i experiència. Aquest any ja són 467 els interns en tercer grau que han rebut formació en sectors com la restauració, el comerç o la neteja. I, d’aquest gairebé mig miler de presos, el 80% ha trobat una oportunitat laboral en alguna de les 203 empreses que hi participen. “Ells s’adonen que poden fer coses per a la societat i a les empreses els proporcionem uns treballadors motivats que funcionen molt bé. Així es trenquen els estigmes”, va concloure Cortadellas.

El programa guanyarà abast

Enguany els interns en règim de segon grau també rebran assessorament grupal i individual dins del centre penitenciari. El programa Reincorpora, que fa vuit anys que està actiu, s’amplia així a unes 150 persones més, a les quals es pretén insuflar ganes i motivació per orientar-se laboralment en un futur.

“El programa ens dona la mà als interns que volem canviar de vida”, diu l’Emmanuel. Després de cinc anys a la presó, aquest home nigerià diu que aprendria qualsevol ofici per superar-se i trobar una bona feina. Ara bé, la seva situació administrativa irregular el limita. Gràcies a Reincorpora, va fer pràctiques en el sector hoteler, i l’estada el va ajudar a signar un parell de contractes temporals més. “Suposo que sovint no sabem quines qualitats tenim fins que els altres deixen que les ensenyem”, apunta.