Tensió als Mossos amb l’entrada de Buch

El final del 155 que tant desitjaven els Mossos d’Esquadra no ha resultat com esperaven. L’aterratge abrupte del nou conseller, Miquel Buch, ha obert un nou període en què la sensació d’incertesa instal·lada entre agents i comandament des de l’octubre s’ha prorrogat en lloc d’acabar-se. En pocs dies s’han acumulat l’acceptació de la renúncia de Ferran López -el comissari que va rellevar com a cap Josep Lluís Trapero quan l’Estat el va destituir-, el fet que no s’hagi triat cap substitut -i que s’hagi donat al director de la policia, Andreu Martínez, un paper molt més actiu del que era habitual en el dia a dia del cos- i una reunió molt tensa que va acabar amb la sensació que el conseller no té “gens d’empatia” amb els uniformats.

Dilluns Ferran López recollia les seves coses del despatx i no sabia on traslladar-les. Encara no té destinació i s’ha agafat dies de descans pendents fins que li comuniquin què ha de fer a partir d’ara. En la seva carta de renúncia, presentada deu dies abans de l’acceptació i en què al·legava que era conscient de la temporalitat del seu càrrec, López deia a Buch que es posava “a la seva disposició per assumir les responsabilitats” que considerés “adients”. Però de moment el conseller no ha pres cap decisió sobre ell, i el tracte “fred” i “injust” que ha rebut -així ho perceben la majoria dels seus companys- ha aixecat les protestes del Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra (SICME). També les organitzacions sindicals de la base, que es mostraven escèptiques quan va rellevar Trapero, ara li donen suport: “Professionalitat” i “respecte estricte per la llei” -sense concessions al que consideren “politització” del cos- són les dues expressions que repeteixen més. I és el que reclamaran a Andreu Martínez en la ronda de trobades que ha obert.

“D’esbroncades, les justes”

La “bronca” que segons moltes veus Buch va clavar en la reunió maleïda als comandaments del cos -una trentena de comissaris i intendents més el subdirector general d’administració i serveis, el subdirector general de recursos humans i el cap del gabinet jurídic- no l’hi perdonen. Acostumat a fer d’alcalde, el nou conseller va reaccionar bruscament a les explicacions dels seus interlocutors sobre les dificultats que passen i els va recordar que els problemes van amb el càrrec i que ell, com a polític, fa front a crítiques i recels. “Allà hi havia policies imputats per l’1-O; no els podia dir això”, li retreu un comandament. “Els Mossos no són una policia local de 4.000 agents. D’esbroncades, les justes”, afegeix una font sindical.

Alguns comandaments temen que la situació en què ha quedat el cos propiciï guerres internes entre els interessats a substituir López, però d’altres creuen que ningú vol cremar-se dirigint el cos quan està més fràgil que mai i mentre Trapero, el major i cap “legítim”, espera judici.

Mentrestant, a la conselleria, silenci. Només asseguren que no hi ha la voluntat de prolongar la situació actual més temps de l’estrictament necessari. Parlen de “setmanes”, sense concretar més. I Andreu Martínez ja ha començat a treballar amb els comandaments per analitzar a fons l’estructura abans de decidir res.