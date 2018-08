Tres dies sense cap pista del terrorista de la Rambla

Era una de les incògnites, però el sumari del 17-A no aclareix del tot el que va fer el conductor de la furgoneta de la Rambla, Younes Abouyaaqoub, des que va cometre l’atemptat fins que va ser abatut al cap de quatre dies a Subirats. Després de fugir pel mercat de la Boqueria i arribar a la Zona Universitària, on va matar Pau Pérez per apoderar-se del seu cotxe, Abouyaaqoub va agafar la Diagonal i es va saltar un control de l’operació gàbia dels Mossos d’Esquadra. Des que a les 20.07 h del 17 d’agost es va trobar el cotxe abandonat a Sant Just Desvern, la policia no va tornar a localitzar l’autor de l’atemptat de la Rambla fins a les 22.33 h del 20 d’agost en una gasolinera de Cervelló. El que va fer Abouyaaqoub aquests tres dies continua sent un misteri, segons l’informe dels Mossos que reconstrueix la seva fugida.

Amb les gravacions de les càmeres de videovigilància la policia ha intentat traçar el recorregut que va fer el terrorista de la Rambla. Els Mossos expliquen que l’autor de l’atemptat va travessar el mercat de la Boqueria a pas lleuger i les càmeres del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i de la Universitat Ramon Llull van captar-lo a les 16.59 h. Cinc minuts després Abouyaaqoub va ser enregistrat corrent per la Gran Via en direcció a la plaça Espanya. A les 17.36 h i a les 18.01 h, respectivament, el van gravar les càmeres d’un hotel del carrer Numància i d’una oficina bancària de la Gran Via de Carles III. Amb les imatges la policia va determinar que el noi anava vestit amb un polo de ratlles blanques i negres, i portava unes sabates blaves i negres amb la sola blanca.

Segons els Mossos, a les 18.21 h Abouyaaqoub va apunyalar Pau Pérez a la Zona Universitària i va posar-se al volant del Ford Focus de la víctima. Uns 20 minuts més tard el terrorista de la Rambla va envestir el control dels Mossos a la Diagonal i va ferir de gravetat dos agents. Després va conduir el cotxe fins a l’aparcament exterior d’un supermercat de Sant Just Desvern. Des del vespre del 17 d’agost i fins a tres dies després, la policia no ha sabut trobar cap pista d’on era Abouyaaqoub. La següent imatge del conductor de la furgoneta de la Rambla és del 20 d’agost a la nit, quan les càmeres d’una gasolinera de Cervelló van captar el jove mirant dins un contenidor d’escombraries i intentant obrir la porta d’un camió. Anava vestit amb roba diferent: amb una camisa i uns pantalons clars.

A les 10.11 h del 21 d’agost, el dia en què Abouyaaqoub va ser abatut, les càmeres d’una gasolinera de Sant Cugat de Sesgarrigues el van enregistrar quan venia d’unes vinyes. Uns 20 minuts després una dona va ser agredida per un noi a l’aparcament exterior d’un supermercat del polígon industrial de Sant Pere Molanta, a Olèrdola. La dona va explicar que un jove li havia intentat robar el cotxe: la descripció que va fer-ne coincidia amb la del conductor de la furgoneta de la Rambla. Les càmeres d’una empresa del mateix polígon industrial van gravar Abouyaaqoub corrent a les 10.42 h. Més tard, cap al migdia, els Mossos apunten que el terrorista va entrar en una masia de Sant Pau d’Ordal. La inspecció policial ha determinat que les empremtes que es van trobar en una finestra de la casa eren d’Abouyaaqoub.

La següent pista de l’autor de l’atemptat de la Rambla va ser a les 15.25 h del mateix 21 d’agost, quan una dona el va veure en una gasolinera de Sant Sadurní d’Anoia. Anava vestit amb una camisa blava i uns pantalons ataronjats. Després de rebre aquest avís, uns agents dels Mossos van localitzar Abouyaaqoub a les 16.11 h a Subirats. Segons els agents, com que el terrorista es va dirigir cap a ells al crit d’ Al·lahu-àkbar [Al·là és el més gran!] i mostrant un cinturó d’explosius -que va resultar ser fals-, van decidir disparar-li.