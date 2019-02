Tres ferits i una quarantena d'evacuats en un incendi a Barcelona

Un incendi declarat, a primera hora del matí, en un bloc del carrer Súria del barri de Sants de Barcelona ha deixat tres persones ferides i ha obligat a evacuar una quarantena de veïns. Un dels ferits està molt greu, un altre té cremades de menys gravetat i el tercer ha estat atès per ansietat. El foc s'ha declarat al número 6 del carrer Súria, al primer segona, i ha saltat al bloc del costat a través del pati interior. Els bombers, que han rebut l'avís del foc a les 5.50 h, han evacuat els habitants dels dos blocs afectats. Els veïns del primer bloc, però, no podran tornar a casa perquè no hi tenen serveis. Això afecta una trentena de persones.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat set dotacions de bombers i també unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la Guàrdia Urbana. L'Ajuntament ha activat el servei d'urgències i emergències socials (CUESB) per si cal allotjar veïns. El foc ja està extingit. Els ferits de més gravetat són els que eren al pis on ha començat el foc.