Trias força Colau a retirar la partida de la connexió del tramvia per la Diagonal dels pressupostos

El govern d'Ada Colau retirarà la partida de 401.000 euros per redactar el projecte de connexió del tramvia per la Diagonal prevista als pressupostos del 2018 a canvi d'aplanar el camí per a l'abstenció del PDECat al ple on s'han de debatre i aprovar els comptes per a aquest any. L'acord arriba dos dies abans de la manifestació d'aquest dissabte a favor de desencallar el projecte i després que el govern municipal reiterés que està disposat a avançar els diners del projecte de connexió i presentés un informe que assegura que l'enllaç tindria beneficis econòmics. Aquests dies el govern negocia 'in extremis' amb el PDECat, però també amb ERC i PSC per aconseguir les abstencions necessàries per aprovar els comptes sense haver de vincular-los, de nou, a una qüestió de confiança. L'anunci sobre la retirada de pressupost per al tramvia ja va portar ahir el PSC a criticar la nova "Colauvergència".

Fonts municipals expliquen que la concessió al PDECat no vol dir que els comuns renunciïn a portar a terme el que és un dels seus projectes estrella, sinó que no hi destinaran pressupost fins que no obtinguin el suport polític necessari. Es podria fer, llavors, per mitjà d'una modificació pressupostària. De moment, el projecte només compta amb el suport explícit de BComú i el PSC, però el govern confia convèncer grups crítics com ERC en el marc de la comissió específica que estudia l'enllaç.

També el PDECat es mostra prudent amb l'acord i, de moment, farà una reserva de vot en la comissió d'aquest divendres -ERC i PSC faran el mateix- en la qual s'ha de dictaminar la proposta dels pressupostos. L'exalcalde Xavier Trias assegura que els últims moviments dels comuns que aposten per accelerar la connexió "no generen confiança". Trias diu que continuaran negociant amb l'equip de govern i que "depèn d'ells" que els pressupostos s'acabin desbloquejant, una posició semblant a la que mantenen ERC i el PSC.

Gir de 180 graus

Amb tot, l'escenari polític a Barcelona ha fet un gir de 180 graus. Si fa només dos mesos semblava impossible que l'alcaldessa Ada Colau aprovés els pressupostos del 2018 sense sotmetre's, de nou, a una qüestió de confiança, les negociacions a contrarellotge amb PDECat i ERC poden acabar permetent que els comptes s'aprovin a finals de mes per la via ordinària. L'expulsió del PSC del govern municipal pel seu suport a l'aplicació del 155 va canviar les relacions dels comuns amb les forces sobiranistes -que s'havien compromès a no posar les coses difícils als comuns si hi havia divorci- i ara, a més, la negociació ha coincidit amb la de constitució de la mesa del Parlament.

L'equip de Colau treballa aquests dies per aconseguir les abstencions de les dues formacions sobiranistes i també la del PSC. Després en tindria prou d'assegurar que el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, no votés en contra dels pressupostos per poder fer front al bloc que ja hi va votar en contra durant l'aprovació inicial: Cs, PP i CUP. Això permetria aprovar els comptes encara que fos per la mínima.

Compensacions per les quotes de les llars d'infants i cens pel 'top manta'

La retirada de la partida per la connexió del tramvia de la Diagonal no és l'única concessió que ha aconseguit el PDECat, segons han explicat Trias i Sònia Recasens en una compareixença aquest dijous a la tarda. En total la formació hauria aconseguit pactar l'aprovació de 16 al·legacions als comptes. La més relacionada amb el tramvia és la que assegura debatre en la comissió la posada en marxa de la línia d'autobús D-30, que connecta la Zona Universitària i Diagonal Mar.

La formació de Trias també ha pactat una partida als pressupostos d'1,5 milions d'euros per poder compensar les famílies afectades per les noves tarifes de les llars d'infants que podrien veure compensades diverses de les quotes aquest mateix any. A més, pel que fa a l'àmbit del comerç, les dues formacions han acordat crear un cens de manters, reforçar la vigilància de la Guàrdia Urbana i la coordinació amb la resta de policies, augmentar els plans d'ocupació i reinserció pels manters i engegar una campanya de conscienciació ciutadana sobre consum responsable.

ERC havia demanat també una compensació per a les famílies afectades pels canvis de tarifes de les llars d'infants. El portaveu dels republicans, Alfred Bosch, assegura que la formació "ara mateix votaria que no als pressupostos" però es mostra convençut que "parlant i negociant" poden arribar a "acords de ciutat" amb el govern municipal.

Tampoc els socialistes tanquen la porta a abstenir-se si es dona resposta a les seves peticions. Demanen, per exemple, recuperar el projecte de cobertura de la ronda de Dalt. L'anunci de la pujada de preus al transport públic metropolità va portar el PSC a descartar votar a favor dels pressupostos, però encara no tanquen la porta a l'abstenció.

Mentrestant, la líder de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, assegura que tant els comuns com el PDECat i ERC estan "anteposant els seus interessos partidistes als de la ciutat" i parla d'"intercanvi de favors entre independentistes i comuns" en el marc de les negociacions al Parlament.