La justícia europea admet una demanda contra l'Estat per una identificació policial racista

“Sí, és perquè ets negre”, li va dir un agent de la Policia Nacional a Zeshan Muhammad en el moment d'identificar-lo. Els fets van passar al maig del 2013 i, segons el noi de 26 anys d’origen pakistanès i veí de Santa Coloma de Gramenet que va explicar el seu cas a l'ARA, l'agent va propiciar-li una bufetada i el va insultat en diverses ocasions. Muhammad va decidir tirar endavant el litigi amb el suport de SOS Racisme Catalunya i Open Society Justice Initiative.

Gairebé 5 anys després, el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg ha admès a tràmit una demanda contra l'Estat espanyol per la identificació policial per "perfil ètnic" -és a dir, basada exclusivament en el color de la pell de la persona-, segons ha informat SOS Racisme Catalunya. El govern espanyol, indica la mateixa font, té fins a l'abril per presentar la seva versió dels fets, junt a qualsevol altra observació o proposta sobre el cas.

La demanda argumenta que aturar una persona per prejudicis basats en el color de pell vulnera el dret a no ser discriminat i el dret a la vida privada, ambdós recollits al Conveni Europeu de Drets Humans.

El TC va considerar el cas "no rellevant"

El novembre del 2016 el Tribunal Constitucional no va admetre a tràmit el cas per considerar-lo "no rellevant". SOS Racisme Catalunya indica, en canvi, que aquesta pràctica policial "discriminatòria" afecta "milers de persones" a Espanya.

L'oenagé també afirma que l'any 2001 el Tribunal Constitucional va sentenciar sobre un cas similar que era "legítim i legal" identificar persones no blanques ja que "el normal és que les persones de nacionalitat espanyola siguin blanques". La litigant va recórrer aleshores al Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que va dictaminar, segons SOS Racisme Catalunya, que aquesta pràctica és "discriminatòria i il·legal". A banda, afirma l'entitat, va instar l'Estat espanyol a eradicar-la.

L'entitat també subratlla que la decisió del TC sobre el cas ara admès a tràmit pel Tribunal Europeu de Drets Humans contrasta amb resolucions judicials com la que va prendre la Cort de Cassació francesa just l'endemà d'aquella, quan va sentenciar que els controls policials basats en perfil ètnic són il·legals. A Suècia, afirma la mateixa font, s'ha condemnat per perfil ètnic al govern per establir i mantenir un registre de persones d'ètnia gitana.