La UGT alerta que augmenten les agressions als treballadors dels centres de menors

Els treballadors dels centres de menors que gestiona la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat van patir l'any passat 286 accidents laborals i el 82% (235 casos) van ser per agressions o contencions dels menors ingressats, segons ha alertat la UGT de Catalunya. Aquesta última xifra s'ha multiplicat per cinc des del 2013, quan van ser 45 incidents, ha afegit. El sindicat ha explicat aquest dimecres, en un comunicat, que les dades del 2017 són provisionals i encara poden augmentar. També ha recordat que el 2016 la xifra d'accidents per agressions o contencions dels menors ingressats va ser de 217, el 2015 de 135 i el 2014 de 86.

La UGT ha criticat que amb l'aplicació, des del juliol de l'any passat, del protocol de prevenció i actuació davant els casos de violència als centres de la DGAIA "no s'han reduït les agressions" i no es compleixen moltes de les actuacions a les quals es va comprometre l'administració. "La percepció cada vegada és de més inseguretat i falta de suport per part d'una administració que hauria de garantir per llei aquesta seguretat", per la qual cosa el sindicat ha reclamat mesures que permetin solucionar de debò una situació que s'ha incrementat els últims anys. En concret, ha valorat que hi ha centres que no han adaptat aquest protocol a la seva realitat particular.