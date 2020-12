La UOC tindrà més presència al 22@

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) tindrà més presència al districte tecnològic de Barcelona, el 22@. En concret, al pol d'equipaments de Can Jaumandreu, un dels vestigis del passat industrial del Poblenou. L'alcaldessa, Ada Colau, i el rector de la universitat, Josep Anton Planell, han segellat un acord que estableix que la ciutat cedeix a la UOC part de l'antiga fàbrica, al carrer Sant Joan de Malta, perquè hi situï bona part dels equipaments que actualment té repartits entre diferents ubicacions i pugui, així, concentrar l'activitat acadèmica. Es tracta d'un espai de 1.700 metres quadrats que havia estat cedit a la Universitat de Barcelona, que hi ha renunciat. Ara la UOC en podrà disposar durant els pròxims 15 anys i té previst traslladar-s'hi ja el curs 2021-22.

El consistori podrà fer ús de dues plantes de l'edifici que la UOC va adquirir el 2018 i on actualment hi ha instal·lats alguns serveis municipals de l'àrea d’Urbanisme, al carrer Bolívia. L'Ajuntament podrà disposar de dues plantes, que sumen 2.500 metres quadrats, durant quatre anys, tot i que l'objectiu a mitjà termini és que la UOC acabi ocupant tot l'edifici.

Ara el nou espai a Can Jaumandreu li servirà per instal·lar-hi el personal docent i investigador, els centres de recerca IN3 i eHealth Center, l'eLearning Research i l'Escola de Doctorat, i alguns equips de gestió, que sumaran unes 800 persones. "Volem un campus UOC que concentri tota la recerca i la docència al 22@, i afavorir la interdisciplinarietat de tots els equips", explica el rector Planell. La UOC, de fet, té presència al 22@ des de l'any 2005, quan va llogar un dels edificis de Can Jaumandreu.

Colau, al seu torn, ha remarcat que reforçar les relacions amb les universitats és "estratègic" i que el consistori valora positivament reforçar la presència de la UOC al 22@, que ha dit que és "el districte natural" de la universitat.