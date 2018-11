Vaga de metges, professors i Correus: quan són i per què protesten?

La conflictivitat laboral viu aquesta setmana un dels seus punts culminants a Catalunya. Metges, professors i treballadors de Correus reivindiquen aquests dies els seus drets laborals i exigeixen més recursos públics a les administracions. Aquí trobareu un recull de la durada i el motiu de les aturades, com també dels sindicats que les convoquen.

Metges

Quan són?

Van començar dilluns (26 de novembre) i s'estendran fins divendres (dia 30), però els metges ja han avisat que si no assoleixen cap acord estan disposats a allargar-la.

Qui convoca?

El sindicat majoritari que convoca és Metges de Catalunya.

Què demanen?

L'atenció primària (la pública, però també la concertada) reclama que es disminueixi la càrrega assistencial i es limitin a 28 les visites diàries per consulta –actualment poden arribar a 40 pacients per torn–. També volen que s’assigni un temps mínim de 12 minuts per visita presencial i 6 minuts per visita no presencial. També demanen que es recuperin els 920 professionals que, segons els sindicats, s’han perdut des del 2010.

Universitats

Quan són?

Estan previstes per al dimecres 28 i el dijous 29 de novembre.

Qui convoca?

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) i el sindicat CGT, en el cas dels professors, i diversos sindicats estudiantils com el SEPC.

Què demanen?

L'alumnat de les universitats catalanes que surt al carrer exigeix la reducció d'un 30% de les taxes de la matrícula. També demanen que s'equiparin el preu del màster i del grau. El personal docent i investigador (PDI) de totes les universitats públiques catalanes també es manifestarà per protestar contra la precarietat laboral.

Ensenyament

Quan són?

El dijous 29 de novembre.

Qui convoca?

Convoquen USTEC-STEs, ASPEPC-SPS, CGT i COS. No s'hi han sumat la UGT ni CCOO.

Què demanen?

Les reivindicacions a Ensenyament són diverses i nombroses. D'una banda, es torna a denunciar que les retallades que "es van aplicar de manera extraordinària" al principi de la crisi encara no s'han contrarestat. Exigeixen 7.200 professors més i protesten contra el decret de plantilles, que creuen que obre la porta a una "selecció arbitrària del personal". També volen tornar a l'horari de permanència del professorat de secundària a 24 hores i reduir les ràtios a un màxim de 22 alumnes a primària i 27 a secundària. Els sindicats també reclamen tornar el caràcter lectiu a les dues hores de reducció per al personal de més de 55 anys i un calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014.

Bombers

Quan són?

El dimecres 28 i el dijous 29, de 12 a 14 h.

Qui convoca?

La IAC-CATAC, la Intersindical-CSC i la Coordinadora Obrera Sindical (COS), d'una banda, i CCOO i la UGT, de l'altra.

Què demanen?

Tots coincideixen a exigir el retorn de les pagues extres, però a més hi ha un seguit de reclamacions sectorials. En el cas dels bombers, CCOO veu "insuportable" la situació "tant a nivell humà com de falta de vehicles i material tècnic, així com l’estat deplorable en què es troben molts parcs" a Catalunya. Es preveu que les protestes a Ensenyament i Salut coincideixin dijous als carrers.

Correus

Quan són?

El divendres 30 de novembre.

Qui convoca?

CCOO, UGT i CSIF.

Què demanen?

Els treballadors demanen al govern espanyol un conjunt de mesures salarials, de reducció de la temporalitat i de contractació de nous llocs de treball. Els sindicats estudien una nova oferta de l'administració però han avisat que podrien allargar la vaga fins al desembre.