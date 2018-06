La Vall d'Aran demana a la Generalitat que capturi l'os Goiat

El ple del Consell General d'Aran ha acordat, per unanimitat de tots els grups polítics, demanar a la Generalitat la captura de l'os Goiat. La decisió s'ha pres després dels reiterats atacs mortals que ha fet aquest animal a ramats de la Vall d'Aran. A això s'hi afegeix que molts dels atacs s'han produït a pocs metres de nuclis urbans. Goiat és l'únic exemplar localitzat permanentment –amb un collar amb emissor GPS– i l'animal va arribar al Pirineu català, al Pallars Sobirà, procedent d'Eslovènia el 2016. Goiat era cridat a substituir l'envellit Pyros, l'altre mascle arribat d'Eslovènia el 1997.

El síndic d'Aran, Carles Barrera, ha explicat que el govern aranès només té la responsabilitat del seguiment i de les indemnitzacions dels atacs d'os, i que en cap cas pot decidir unilateralment mesures de captura i translocació de qualsevol exemplar considerat conflictiu. Ha afegit que aquesta decisió l'ha d'activar la Generalitat. A l'abril l'Aran va registrar els primers atacs de l'os a ruscos i bestiar d'aquest any. Va ser una depredació a dos ruscos i una euga morta al municipi de Bausen. En els dos casos, els danys van coincidir amb la presència al lloc dels fets de Goiat.

A principis de maig, el Consell General d'Aran va constatar dos atacs més a una ovella i un xai en una finca pròxima al municipi de Vielha e Mijaran, al límit del poble amb la resta de prats. Segons el govern aranès, l'atac es va produir en una finca protegida amb un sistema elèctric. A finals del mateix mes es van registrar tres atacs més de bestiar viu a l'Aran i a principis de juny els ramaders aranesos van denunciar nous atacs a animals. Durant aquest juny Goiat ha continuat atacant i ha produït altres danys mortals a animals.

La multitud d'atacs i el seu acostament als nuclis de població han portat a una "intranquil·litat social", segons el Consell General d'Aran, que ha decidit fer aquesta crida de capturar l'os a la Generalitat.

Alerten d'una "falta d'adaptació"

Per la seva part, l'entitat ecologista Depana, que ha defensat que "la convivència entre els habitants del Pirineu i la població d'ossos és perfectament possible", ha lamentat els fets de les últimes setmanes protagonitzats per l'os Goiat. L'organització ha recordat que després de 20 anys des de la reintroducció de la primera ossa de soca eslovena, el balanç ha sigut més que satisfactori perquè la població d'ossos s'ha incrementat i el nivell de conflictivitat "es troba en un punt força acceptable". Tot i això, Depana ha alertat que "no pot ser que un sol os, Goiat, pugui fer retrocedir els 20 anys per la seva aparent falta d'adaptació".

En aquesta línia, l'entitat ecologista ha considerat que davant el comportament de Goiat, "ja fa setmanes que s'haurien hagut d'activar mesures de dissuasió per evitar aquest comportament anòmal". Depana ha insistit que l'os porta un sistema de seguiment GPS: "Per tant, no és tan complicat conèixer la seva ubicació, prevenir els atacs i allunyar-lo immediatament de les zones habitades". L'organització ha retret al Consell General d'Aran que no hagi activat les mesures de dissuasió i ha afegit que en alguns dels atacs "no s'havien pres" les accions necessàries per evitar el conflicte.