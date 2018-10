Valls: "Hi ha violència a l'espai públic"

L'ex primer ministre francès Manuel Valls, que ja ha confirmat la seva intenció de concórrer a les eleccions municipals a Barcelona, ha denunciat, en una entrevista a TV3, que a Catalunya hi ha "violència" a l'espai públic, que el que ha passat aquests dies –en referència als aldarulls del dia de la commemoració de l'1-O– "és violència". Sobretot, ha dit, quan un càrrec públic, com el president del Govern, Quim Torra, anima els CDR a pressionar.

L'aspirant a l'alcaldia de Barcelona ha reiterat que no té intenció de tornar a França, ni d'abandonar l'Ajuntament si no guanya les eleccions. "Passi el que passi em quedo aquí", ha defensat, i ha afegit que, si no és alcalde, es quedarà com a regidor. Aquesta afirmació arriba després que fa només uns dies defensés, en una entrevista conjunta als canals de televisió francesos BFMTV i RMC, que si perd l'alcaldia abandonarà la política i que, després, matisés en un comunicat que s'havien malinterpretat les seves paraules i que mantindria les responsabilitats que es derivessin de les eleccions.

Valls també s'ha referit al fet que alguns diputats francesos mostressin pancartes on hi deia " Bon débarras", una expressió que significa "Bon vent i barca nova", el dia que ell abandonava el seu escó a l'Assemblea Nacional francesa. Ha defensat que ho van fer només una vintena de diputats i que eren els extrems polítics: "Soc un moderat, els meus enemics han sigut els extrems".

"Resposta policial" al 'top manta'

Entrant ja en l'actualitat municipal de Barcelona, Valls ha parlat de temes candents a la ciutat com la gestió del turisme o del 'top manta'. En el primer aspecte, s'ha mostrat partidari de revertir la limitació hotelera que ha implantat l'equip de l'alcaldessa, Ada Colau –primer, en forma de moratòria i, després, com a pla de regulació–. "Jo tiraria enrere la moratòria", ha dit, i ha lamentat que Barcelona hagi perdut projectes com l'hotel Four Seasons, que s'havia d'ubicar a l'edifici del Deutsche Bank i va topar amb la moratòria. "El turista no és un enemic", ha defensat.

Pel que fa a la venda ambulant irregular, ha defensat que el paper de l'Ajuntament hauria de ser garantir que no hi ha 'top manta' ocupant l'espai públic. "Els barcelonins no poden ser les víctimes d'aquestes màfies", ha dit, després de deixar clar que "cal una solució policial". "S’ha de tractar tothom de manera humana i respectuosa , però el barceloní o el turista no pot ser la víctima d'aquesta ocupació", ha sentenciat.

Pel que fa a l'arribada de refugiats, ha dit que com a barcelonins "no podem acceptar que algú mori al Mediterrani" i que els refugiats polítics han de ser acollits a Europa, i que "la immigració econòmica" s'ha de gestionar a nivell d'Estat i d'Europa, però que els immigrants que "no es poden quedar han de tornar als seus països". Valls ha elogiat, en aquest punt, la política migratòria francesa, que ha definit com a "equilibrada".

L'alcaldable ha reiterat la crida als diferents partits a sumar-se a la seva plataforma, que, de moment, només compta amb el suport de Cs. "Soc un candidat independent", ha insistit, i ha remarcat que està impulsant una plataforma que vol que sigui "molt transversal".