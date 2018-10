En estat crític una noia de 19 anys que circulava asseguda sobre el capó d'un cotxe al Vendrell

Una noia de 19 anys i veïna de Bellvei (Baix Penedès) està en estat crític després d'haver tingut un accident de trànsit aquest diumenge a la nit quan circulava asseguda damunt el capó d'un cotxe per la urbanització Oasis del Vendrell. La jove va sortir projectada cap a l'asfalt quan el conductor va xocar contra un altre vehicle que hi havia estacionat al carrer.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) la va traslladar a l'Hospital de Bellvitge en estat molt greu, si bé les darreres hores ha evolucionat a situació crítica. Segons fonts municipals, el conductor, un jove també veí de Bellvei, no tenia carnet després d'haver perdut tots els punts i el seu vehicle tampoc disposava d'assegurança ni de la ITV reglamentària.

Treballant amb @semgencat x accident de trànsit amb un ferit greu al c. Ramon Casas Carbó. Via tallada al trànsit de vehicles. Eviteu la zona i no us acosteu. Gràcies x la vostra col-laboració. @elvendrell_cat #elV pic.twitter.com/FNvKdN01SB