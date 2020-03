El nombre de morts pel coronavirus a Catalunya es duplica en un sol dia i arriba als 41

La conselleria de Salut ha confirmat 472 nous positius per coronavirus aquest vespre i la xifra ja arriba als 1.866 infectats. En un sol dia també s'ha més que duplicat la xifra de morts, amb 23 nous casos i passant dels 18 als 41 decessos pel virus, tots amb patologies prèvies. L'increment de casos és d'un 33,94% i el de difunts del 116,67% respecte d'ahir. L'increment, això sí, és inferior al registrat dilluns, quan es van anunciar 491 nous casos, però molt superior en morts: dilluns es va informar de 6 nous casos.

El departament ha informat també que dels infectats, un total de 65 persones, estan greus, nou menys que els 74 que estaven en aquesta situació dilluns. Entre el total d'afectats arreu del país, 98 són professionals sanitaris.

L'ACN ha fet públic aquesta nit que hi ha hagut sis casos nous a Olesa de Montserrat i un mort. A Lleida, d'altra banda, s'haurien registrat els 10 primers positius i el primer mort pel virus.

A Igualada, on hi ha el brot més important, l'acumulat de positius és de 88, tres casos més que dilluns. Sis persones estan greus i 14 amb patologies prèvies han mort amb el Covid-19, dues més que dilluns. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 48 són professionals sanitaris. L'alt nombre d'infectats ha fet que a la capital de l'Anoia s'hi hagi hagut d'instal·lar un hospital de campanya d'emergència a l'antiga Mútua Igualadina. Aquest és un dels diferents espais que el departament ha sumat en la seva lluita contra el coronavirus.

Per frenar l'increment de morts i infectats, la conselleria de Salut ja té a la seva disposició els hospitals privats. Ho ha explicat en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha insistit a destacar la importància de reforçar les unitats de cures intensives (UCI). "Ens estem preparant per augmentar al màxim la capacitat del sistema", ha dit en una compareixença conjunta amb la portaveu del govern, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Malgrat aquesta importància de les UCI, Vergés no ha respost a la pregunta d'un periodista demanant quantes UCI té a la seva disposició el sistema de salut pública i fins a quin punt ho poden ampliar. S'ha limitat a dir que n'hi ha "centenars" i que treballen per ampliar aquestes places "amb els plans de contingència" i la suma dels privats. En total, es calcula que el departament disposa de 1.000 llits en 40 unitats de cures intensives.

Vergés ha assenyalat que "no només es tracta de fer servir les UCI sinó de reconvertir altres llits en llits d'UCI per a crítics i semicrítics". La consellera també ha anunciat que faran servir habitacions d'hotels posats a disposició per alguns establiments.

La consellera ha negat que per ara es pugui parlar de brot del virus a Viladecans, on s'han detectat diferents casos, però sí que ha reconegut alguns contagis en un centre sociosanitari, que vigilaran "molt de prop". Fonts properes al centre on hi ha hagut el contagi assenyalen que estan "en alerta" però que per ara només han registrat dos positius i, per tant, neguen que hi hagi cap brot.

Seguint els protocols de seguretat, ha afegit Vergés, els professionals sanitaris aïllats preventivament es podran reincorporar a la feina si donen negatiu en els tests i ho faran una setmana després del resultat, per garantir que la majoria de metges i infermers disponibles puguin estar treballant. "Respon a un diàleg amb tots els professionals sanitaris per garantir la seguretat professional i la seguretat dels pacients", ha dit.

La consellera ha negat que el Govern hagi fallat en la gestió del confinament a Igualada, ja que "algun cas de simptomatologia d'avui pot venir d'un contagi de fa dies", i ha recordat que "la transmissió s'està donant a tot el país". "A Igualada, com a la resta del país, hi estem enviant tot el material necessari perquè es pugui atendre els pacients", ha afegit.

D'altra banda, Vergés ha demanat al govern espanyol que el seu control de demanda de màscares "no freni" els milions de màscares i de material sanitari que ja ha demanat la Generalitat per abastir el sistema de salut.

Vergés ha insistit un cop més que "és imprescindible quedar-se a casa per poder fer front al coronavirus".

Durant el matí, Vergés ha demanat a l'entrevista a El matí de Catalunya Ràdio "celeritat" al govern espanyol per aprovar el pla de confinament que dilluns va presentar la Generalitat, però que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a negar. La consellera ha remarcat que cal aprovar més mesures i no quedar-se només en el tancament de fronteres.

"Si no aplanem la corba, el sistema es tensionarà. Això és així, ja ho hem vist a Itàlia", ha assegurat la consellera, que ha criticat la centralització de polítiques dictada pel president espanyol i ha assegurat que abans d'això estaven ben coordinats. Vergés ha assegurat que no s'han frenat aquelles intervencions que es consideren imprescindibles, com els tractaments oncològics, tot i que ha reconegut que als centres cal habilitar-hi espai per tractar el coronavirus.

Pel que fa als problemes tècnics del 061, ha defensat que també són generalitzats a l'Estat i que s'ha demanat a Telefónica més capacitat. Ha reiterat que el 112 és el número que atén totes les emergències no relacionades amb el coronavirus.

Trilla: "La idea no és que s'acabi l'epidèmia d'aquí 14 dies, sinó frenar-la"

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha fet una crida a no alarmar-se si les xifres de contagi van en augment els pròxims dies. "Els casos aniran augmentant aquesta setmana. Esperem que si tothom fa el que s'ha de fer potser aquests dies no hi haurà tants contagis. Els efectes els veurem la setmana que ve", ha explicat a RAC1. "La idea no és que s'acabi l'epidèmia després dels 14 dies, sinó que no pugi tan ràpid i que els hospitals tinguem capacitat per atendre els malalts més greus", ha apuntat.

"Es treballa en tres models diferents: el que implicaria un màxim estrès del sistema sanitari, tipus Llombardia; un altre que seria una situació intermèdia, i un tercer en el qual s'entendria que totes les mesures que s'estan prenent funcionarien a la perfecció i la corba seria molt més suau. No sabem a quin model anirem, però la preparació sempre es fa per al pitjor escenari, sempre ens posem en el pitjor supòsit", ha explicat.