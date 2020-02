S'eleven a sis el casos de contagis a Catalunya i a 44 al conjunt de l'Estat

El número de contagis per coronavirus a l'Estat no fa més que augmentar hora a hora després que la Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi elevat a "nivell molt alt" el risc de propagació del virus. Si fa dos dies es comptabilitzaven un total de 10 casos actius al conjunt del territori espanyol, ara ja podem parlar de més d'una quarantena, en concret 45 actius i un total de 47 tenint en compte els primers casos de Balears i la Gomera a qui ja se'ls ha donat l'alta. Els últims casos són dos a Catalunya eleven la xifra de positius a sis.

Es tracta del d'una dona de 52 anys resident a Girona que va viatjar a Itàlia els darrers dies i d'un home de 59 anys de Sant Cugat que va estar en contacte íntim amb una dona de 58 anys amb pronòstic lleu. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha confirmat aquest dissabte que aquests dos casos detectats a Sant Cugat estan relacionats “familiarment”. La dona es va contagiar a Múnich i va transmetre la infecció a l’home. Tots dos, que tenen una clínica lleu i estan ingressats a l’Hospital Clínic, són metges, però les infeccions “no tenen res a veure amb les activitats professionals”, segons remarca Guix. El cas de Girona, segons ha explicat Guix, és una dona de 52 anys que havia estat a Milà i té una clínica molt lleu. Salut ja està identificant la xarxa de contactes dels afectats per recomanar l’aïllament preventiu, que per ara són 57.

També s'ha confirmat un nou cas a Mallorca, una dona que va ingressar a l'hospital de Son Espases divendres a la nit.



Primers casos a Euskadi

El País Basc ja té per primera vegada fins a tres casos i està fent un seguiment fins a 110 persones relacionades que podrien desenvolupar el virus. Es tracta d'un professional mèdic d'Àlaba, així com un pacient relacionat, i un resident a Guipúscoa que havia viatjat en els últims 15 dies. Ja estan aïllats i presenten un estat de salut bo. Ara bé, les les autoritats basques han recordat que es tracta d'un "virus de poc risc" amb què la majoria de gent pot fer una vida normal "excepte qui estigui en contacte amb col·lectius de risc". Per això han demanat tenir especial cura en visitar hospitals i residències de persones grans, de la mateixa manera que es vigila amb la grip.

Justament el cas més preocupant és el d'un home de 77 anys a la Comunitat de Madrid que va ingressar a mitjans de febrer amb pneumònia i fa pocs dies va donar positiu per coronavirus. Està a la unitat de cures intensives en estat greu, igual que un home de 66 anys a l'hospital Carlos III de Madrid. Els dos casos són "autòctons", és a dir, no havien viatjat a zones de risc, i s'està intentant trobar el 'pacient zero' que els va contagiar, posant especial atenció a l'hospital de Torrejón de Ardoj, on està ingressat el pacient amb més risc.

La resta de casos són dos a Castella i Lleó, un a l'Aragó, vuit a Andalusia, deu al País Valencià i sis a Canàries, on continuen aïllades dues-centes persones en un hotel de Tenerife.

Els cinc casos "autòctons"

Ara per ara, el que més preocupa al ministeri de Sanitat, són els anomenats casos "autòctons". De moment no n'hi ha cap d'aquestes característiques a Catalunya, però sí tres a la Comunitat de Madrid -els que estan en estat greu-, un a Andalusia i dos al País Basc. En el cas andalús, un home de Sevilla, ja s'ha trobat el que podria ser el 'pacient zero', una parella de Xangai, però les autoritats encara no han trobat l'origen del focus a Madrid i Euskadi.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat en roda de premsa que estan en contacte amb França i Alemanya on també s'han registrat casos similars. Espanya continua sent el país europeu, després d'Itàlia, on es registren més casos. El brot del nou d'Itàlia continua descontrolat -amb 200 nous casos positius cada dia que passa fins arribar avui a 888- però, segons Simón, comencen a tenir indicis que comença a anar de baixada. El coordinador d'alertes sanitàries ha apuntat que, de no trobar els 'pacients zero' demostraria que s'han escapat casos a l'Estat que haurien generat "una cadena de transmissió". Però davant de la manca de més casos greus vinculats a aquests esdeveniments considera que "el contagi és limitat".

Poques garanties que l'aïllament de zones afavoreixi el control

El ministeri de Sanitat ha comunicat que estan en conversa tant amb Alemanya com amb França per "valorar la situació" i valorar també "possibles mesures per investigar i control el possible risc associat" a aquests focus. Amb tot, descarta de moment suspendre esdeveniments de masses. Simón ha reflexionat que "qualsevol mesura restrictiva", com el tancament d'una escola o la cancel·lació de les Falles de València, "té implicacions molt grans des del punt de vista social i econòmica i que no n'hi ha cap que digui que això afavoreixi el control".

"Hem d'arribar a l'equilibri adequat entre tots. Quan sigui necessari, ho implementarem amb la col·laboració de la població perquè s'entengui l'impacte que pot arribar a tenir l'aplicació. Si es fa, no es preocupin que s'informarà", ha afegit.

S'agreuja la situació pel fred?

Simón també ha volgut refutar la màxima que el risc de propagació es pot incrementar aquesta setmana per la baixada de les temperatures amb l'arribada de la borrasca 'Jorge'. Ha assenyalat que si bé s'ha demostrat que el virus no viu bé amb la calor, també està estudiat que es propaga menys amb l'augment de rajos ultravioleta, presents a l'Estat els últims dies.