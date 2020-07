Xnet denuncia que Educació segueix "sotmès" a Google amb el nou pla de digitalització

La plataforma d'activistes Xnet ha denunciat que el departament d'Educació ha incomplert i "menystingut" el pla de digitalització democràtica dels centres educatius que es va comprometre fa tot just dos mesos a implantar als centres. Fa tot just unes setmanes, la conselleria i aquesta plataforma ciutadana, que fa temps que demana una alternativa a Google Suite, van signar un acord de col·laboració "a llarg termini" per abordar qüestions com les eines digitals usades pels centres i la privacitat de les dades.

Però després que el departament anunciés fa uns dies el nou pla de digitalització, que farà arribar 300.000 ordinadors als alumnes a partir de 3r d'ESO, entre altres mesures, Xnet retreu que no inclogui el compromís adquirit de revisar el programari i els servidors que fan servir els centres educatius de Catalunya. "L'acord només va ser una estratègia per paralitzar aquesta nova perspectiva i deixar la digitalització en mans de les mateixes empreses privades", afirma a l'ARA Simona Levi, una de les fundadores de la plataforma. "Ha estat una maniobra per tenir-nos distrets", afirma.

En un comunicat, en què expliquen que tenen el suport de la Fapac, l'USTEC i el SEPC, han retret que es critiquin "els menús infantils de Telepizza d'Ayuso" i alhora es deixi la digitalització "en mans de corporacions i xarxes clientelistes tancades". Segons Xnet, tots dos fets tenen les mateixes conseqüències: "Perjudicar la majoria pel benefici de pocs". Per això, demanen que Educació reconsideri la seva "submissió" a Google i triï una "alternativa de quilòmetre zero" que promogui el codi obert auditable.

Segons denuncien, que les escoles i instituts facin servir eines com Google Suite comporta un "greu problema de sobirania", i per això un grup de mares i pares, sota el paraigua d'Xnet, van començar a preparar fa uns quatre anys un pla per transformar els entorns de treball en línia i garantir la privacitat dels alumnes, amb alternatives "més ètiques i transparents", que van presentar a la conselleria. El departament, encara paint el tancament dels centres, va defensar que calia donar resposta de manera "immediata" a les necessitats dels centres, però es va obrir a parlar-ne.

"Demanem que els servidors estiguin a casa nostra", reivindica Levi, que reclama a la conselleria que "honori la seva paraula" i faci avançar aquest pla de digitalització "democràtica".