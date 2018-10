Xoc a Granollers per la futura Policlínica

El nou centre sanitari que s’ha de construir a Granollers no cobrirà totes les necessitats sanitàries de la comarca. Així ho denuncia el comitè d’empresa de l’Hospital de Granollers, i ho subscriu la directora mèdica del centre, Mònica Botta. Tot i això, la direcció de l’hospital i els treballadors difereixen a l’hora d’assenyalar els beneficis del nou equipament i com es distribuirà. Mentre que la directora del comitè d’empresa, Fina Sánchez, remarca que el centre “no resoldrà el principal problema sanitari de la comarca, que és la manca de llits hospitalaris”, Botta defensa que, “malgrat això, serà un gran pas endavant”.

El comitè denuncia que, amb el tancament de la Policlínica l’any 2005, la comarca va perdre unes places hospitalàries que no es van traslladar a l’Hospital de Granollers i que ara tampoc es recuperaran. Segons els treballadors de l’hospital, el nou centre, que s’ubicarà al solar on hi havia la Policlínica, no tindrà les dimensions i les infraestructures que s’havien planificat l’any 2008. Per a Sánchez, “la reducció del pressupost inicial provocarà que el centre no serveixi per rebaixar les llistes d’espera ni per ampliar la plantilla de professionals”, unes afirmacions amb les quals Botta no està d’acord. L’entrada projectada tampoc satisfà els treballadors, ja que “no disposarà de zona d’aparcament per als usuaris, ni d’una correcta entrada per a persones amb mobilitat reduïda i les ambulàncies”.

Botta creu que la nova instal·lació no cobrirà totes les mancances perquè ja hi ha tres projectes pactats amb el departament de Salut que “ajudaran a bastir l’atenció sanitària al territori”. D’una banda, la unitat de cures intensives (UCI) s’ampliarà amb 10 llits, i la unitat de subaguts en sumarà entre 10 i 14 més. A més, es crearà un segon equip d’hospitalització a domicili per atendre els usuaris, un servei que es pot ampliar amb una tercera dotació en períodes d’alta demanda.

Segons la direcció del centre, les actuacions, que s’engegaran a finals d’any i principis del 2019, permetran descongestionar l’hospital, millorar l’atenció als usuaris i elevar el percentatge de llits per habitant de la comarca, un dels més baixos de Catalunya.