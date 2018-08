La dona del jove abatut a Cornellà nega "totes les barbaritats" que se li han atribuït

La dona d'Abdelouahab Taib, el jove abatut fa una setmana a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat, nega en una carta "totes les barbaritats" que s'han atribuït al jove. Luciana Morales, que s'acabava de separar de Taib, assegura que l'home "passava un mal moment" i subratlla que era "afectuós i humil". En un missatge dirigit als mitjans, que ha fet arribar a través del seu advocat, David Martínez, Morales exposa que Taib era "un home bo", a qui "li agradava ajudar els altres" i fer esport "com qualsevol".

"Estimava la seva família per sobre de totes les coses, i els seus amics. En absolut era el que estan explicant", afegeix la dona. En la mateixa carta, demana "respecte" per a Taib, i que se'l "recordi pel que de veritat era". "Prego, per favor, que se'ns deixi en pau, que prou dolor sentim", conclou Morales.