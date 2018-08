Mor el conductor d'un camió després de sortir de la carretera mentre circulava per l'AP-7 a Freginals

El conductor d'un camió ha mort la matinada d'aquest dijous després de sortir de la carretera mentre circulava per l'AP-7, a l'alçada de Freginals (Montsià). L'home ha perdut el control del vehicle per causes que encara s'investiguen.

El sinistre ha passat pocs minuts després de les quatre de la matinada al punt quilomètric 332 de l'autopista. Com a conseqüència de l'impacte el conductor i únic ocupant del camió ha mort.

Fins a la zona s'hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM que no han pogut fer res per salvar-li la vida.