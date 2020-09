Els accidents mortals a les carreteres cauen un 41% fins a l'agost però pugen en vehicles pesants

La caiguda de la mobilitat pel confinament durant els mesos de març, abril i maig continua notant-se en els balanços globals de trànsit. Tot i la recuperació de l'activitat per la desescalada – moment en què es va registrar un increment de víctimes mortals– i els desplaçaments per les vacances d'aquest estiu, el nombre d'accidents mortals a les carreteres continua sent molt inferior al d'altres anys. Segons el Servei Català de Trànsit, entre gener i agost d'aquest any 71 persones han mort en un accident de trànsit a les carreteres de Catalunya, un 41,8% menys que en el mateix període de l'any passat. Els únics accidents mortals que han repuntat respecte al període d'entre gener i agost del 2019 són els que impliquen un camió o una furgoneta.

En total, enguany hi ha hagut 14 víctimes mortals implicades en un accident amb un vehicle pesant o una furgoneta, dos més que en els mateixos mesos de l'any passat. Vuit de les víctimes mortals viatjaven en un camió i sis en una furgoneta. El repunt coincideix amb el fet que aquest tipus de vehicles han estat els que més han mantingut l'activitat els mesos de confinament pel subministre de productes bàsics i serveis de paqueteria. Trànsit recorda la importància de revisar els vehicles que hagin estat parats abans de tornar a l'activitat i demana als professionals del transport que descansin almenys cada dues hores durant el viatge, especialment en els trajectes llargs.

Els accidents mortals que impliquen col·lectius vulnerables també han baixat. Fins al 31 d’agost han mort 14 motoristes, cinc ciclistes i set vianants a les carreteres catalanes, mentre que en el mateix període de l’any passat havien mort 37 motoristes, set ciclistes i vuit vianants. Tot i així, per primera vegada aquest any s'han produït més atropellaments mortals a les carreteres que no pas als carrers de les ciutats, un fet que Trànsit també atribueix a les restriccions de mobilitat a causa del confinament.

La majoria dels accidents mortals enguany s'han produït, una vegada més, en cap de setmana o durant un dia festiu, un 53% del total, segons el balanç del Servei Català del Trànsit, que insisteix en la responsabilitat dels conductors en els desplaçaments d'oci i en la necessitat d'evitar el consum d'alcohol i les distraccions al volant, com ara l'ús del telèfon mòbil.

D'altra banda, un 43% dels sinistres mortals implicaven un sol vehicle, una tendència que ha crescut enguany, ja que l'any passat aquest tipus d'accidents suposaven un 35% del total.