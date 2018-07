Un dels acusats de matar la caixera d'un banc a Cambrils accepta vuit anys de presó

Un dels dos atracadors acusats de matar la caixera d'una entitat bancaria de Cambrils l'octubre del 2010 ha reconegut els fets i ha acceptat una condemna de 8 anys de presó durant el seu judici a l'Audiència de Tarragona. L'altre atracador que va participar en l'assalt ja compleix una condemna de 21 anys des del 2016. El seu còmplice s'enfrontava a una pena de 24 anys de presó però les acusacions i les defenses han arribat a un pacte de conformitat, tenint en compte que l'acusat ha reconegut els fets.

Després de l'assalt mortal, els dos atracadors –que anaven disfressats amb gorres i perruques, barbes i bigotis postissos– van fugir. La policia va difondre les seves imatges per les xarxes socials, i finalment van ser arrestats tots dos: el presumpte autor del tret l'any 2011 i el seu còmplice ara condemnat el 2013. Tots dos formaven part d'una de les bandes d'atracadors de bancs més actives de l'Estat, a la qual s'atribueix una cinquantena de robatoris des del 2005.

El jutge ha dictat sentència en un judici que ha qualificat de "tràgic i singular". Al tercer dels atracadors jutjats l'han condemnat a 7 anys i mig de presó. Tots els condemnats tenen prohibit trepitjar Sant Carles de la Ràpita i Palma de Mallorca, les poblacions on viu la família de la víctima, a la qual hauran d'indemnitzar amb 400.000 euros.

Demana perdó

L'advocat defensor, en nom del seu client, ha demanat perdó a la família i els ha traslladat el condol. "No va pensar mai que pogués morir una persona; ho va lamentar i ho lamenta, i demana perdó a la família. Ell és pare i comprèn l'immens dolor que senten, però ell no va disparar, no portava l'arma", ha al·legat.



Però les acusacions particulars li han retret que fes vida normal i mantingués silenci fins que va ser detingut, cinc anys després d'un assalt "despietat, matusser i sense cap tipus de sentit". En el seu informe final la fiscal valora que l'acusat hagi reconegut els fets.