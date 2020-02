"Antoni Gaudí ens voldria aquí": un miler de persones es manifesten contra l'expulsió del cau de la Sagrada Família

Un miler de persones s'han manifestat aquest matí per reclamar que l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí de la Sagrada Família no sigui expulsat del temple després de 64 anys d'activitat. Sota el lema “Antoni Gaudí ens voldria aquí”, famílies, veïns i algunes entitats, com l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, han fet una concentració davant el monument durant la qual han fet proclames contra la gentrificació, el turisme massiu o els lloguers massa cars. "El turisme massiu mata un barri viu", han cantat.

Un cop més, han reclamat que el Patronat del temple els permeti seguir fent la seva activitat i, en tot cas, que no els expulsi fins que tinguin un local alternatiu al barri. També demanen a l'Ajuntament de Barcelona que s'impliqui per trobar una solució en el mateix sentit. Per ara, el consistori els ha proposat integrar-se a la Fàbrica del Sucre, a la plaça de les Glòries, un recinte que encara no està en marxa. La manifestació ha obligat a tallar el trànsit durant més d'una hora als carrers que envolten la Sagrada Família.

"A la Junta d'Obres de la Sagrada Família els importa un rave la riquesa cultural i social del cau" Agrupament Escolta Antoni Gaudí

Per intentar trobar una solució, el president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, i la presidenta d’Escoltes Catalans, Júlia Petit, es reuniran la setmana que ve per analitzar la situació. Ara mateix hi ha dues versions contraposades. El cau va denunciar que als responsables del temple "els importa un rave la riquesa cultural i social" que aporta l'entitat des de fa 64 anys al barri i van alertar que ja se'ls ha comunicat que han d'abandonar el local abans de l'estiu. Els portaveus del cau, que denuncien l'afany lucratiu de l'Església i se senten una víctima més de la gentrificació, hi veien dos motius per la seva expulsió: d'una banda, que no reporten beneficis econòmics als gestors de la Sagrada Família, i, de l'altra, que el cau és laic.

Però uns dies després, i segons van explicar fonts del temple a l'ARA, la Sagrada Família va atribuir a "raons constructives i de seguretat" l'expulsió, perquè, segons van dir, fa més de 40 anys que se sabia que caldria enderrocar els espais de l'agrupament escolta i els monitors actuals en van ser informats "formalment" fa més d'un any, en una reunió el 19 de gener de l'any passat.

"La decisió és històricament coneguda i no correspon a motius econòmics sinó a raons constructives i de seguretat" Junta d'Obres de la Sagrada Família

Segons diuen les mateixes fonts, a principis dels 80 l'arquitecte Jordi Bonet ja va avisar que arribaria un moment que seria necessari enderrocar tant les dependències ocupades pel cau com l'habitatge del rector de la parròquia –el mossèn ja no hi viu i s'ha desplaçat a un pis prop de la basílica–. "La decisió és històricament coneguda i no correspon a motius econòmics sinó a raons constructives i de seguretat", afirmen les fonts. En relació als motius econòmics i religiosos que hi veuen els joves, fonts del temple recorden que des de la Sagrada Família han finançat obres de millora dels espais del cau "sense tenir en compte que des de l’any 1979 els monitors de l'agrupament van decidir deixar de formar part de la delegació diocesana d'escoltisme".

Escoltes Catalans critica la "nul·la intenció" del temple per evitar l'expulsió

Davant la polèmica, Escoltes Catalans critica la "nul·la intenció" de la Junta d'Obres de la Sagrada Família per resoldre el conflicte amb l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí. L'entitat afirma que la Junta es mou "en línies ambigües" i "dificulta" la negociació, i l'acusa d'al·legar ara "motius de seguretat" per expulsar-los.

"La Junta d'Obres es mou en línies ambigües i dificulta la negociació" Escoltes Catalans

Els joves demanen allargar el termini fins que trobin un nou espai, però la Sagrada Família insisteix en el termini que els va donar ara fa un any i mig. Per ara, l'Ajuntament de Barcelona els ha proposat integrar-se a la Fàbrica del Sucre, a la plaça de les Glòries, un recinte que encara no està en marxa. Fonts del districte de l'Eixample han dit a l'ARA que "s'està treballant amb la voluntat de trobar una solució que sigui satisfactòria per a les dues parts". L'objectiu és trobar una alternativa per tal que a l'estiu, "uns dies després de la tornada de les colònies", quan la Sagrada Família els faci fora, els monitors i els 120 infants tinguin un local on anar.

"S'està treballant amb la voluntat de trobar una solució satisfactòria per les dues parts" Ajuntament de Barcelona

El temple s'ofereix, això sí, a ajudar l'agrupament escolta en el trasllat al nou espai finançant-los la logística de la mudança i el condicionament del nou lloc. Els espais que ara ocupa l'agrupament escolta van ser les dependències on va viure i treballar Antoni Gaudí. Per això, la junta d'obres té previst construir-hi un espai en memòria de l'arquitecte que reprodueixi com va viure i treballar.