La Diagonal perdrà un carril per a cotxes, del centre a Francesc Macià

L'avinguda Diagonal de Barcelona guanya espai per deixar passar els autobusos en detriment del vehicle privat, que perdrà un dels carrils centrals. Les obres d'adaptació començaran a partir de dilluns i l'objectiu és prioritzar el transport públic.

Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, l'actual dibuix de la Diagonal, la porta d'entrada a la ciutat des del Baix Llobregat, tindrà en total cinc carrils i no els sis actuals. Per a la circulació en direcció al centre de Barcelona, el tram que connecta Francesc Macià amb Roger de Llúria es veurà afectat perquè els conductors de vehicles privats només tindran una línia de circulació, mentre que els que vagin en direcció contrària mantenen dos carrils. Amb la nova distribució es dona més amplada als carrils reservats als autobusos, que passaran de tenir 2,7 metres a 3,1. Per contra, l'espai destinat als cotxes s'estreteix lleugerament.

651x366 A dalt, l'actual distribució de carrils i, en l'esquema de sota, el projecte municipal A dalt, l'actual distribució de carrils i, en l'esquema de sota, el projecte municipal

L'actuació forma part de les obres de millora de la mobilitat urbana i la sostenibilitat que arrenquen aquest dilluns i que es preveu que estiguin acabades en un mes, el 8 de desembre. Per evitar interrompre la circulació, la majoria de treballs es duran a terme en horari nocturn i festius.

Una altra zona que es retoca, en aquest cas en favor de les bicicletes, és el passeig de la Zona Franca, entre la plaça Cerdà i el carrer dels Motors, on s'habilitaran dos nous trams de carrils bici unidireccionals a banda i banda de la via, de manera que se sumaran un total de 3,6 nous quilòmetres d'infraestructura ciclista. En aquest punt quedarà enllaçat amb els carrils bici de la banda muntanya de la Gran Via i també connectarà amb el carril bici del carrer Mineria. També en cada sentit hi haurà un carril bus i un carril de circulació i s'afegiran tres nous passos de vianants transversals que reduiran les distàncies actuals entre passos.