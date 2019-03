L’alerta per pol·lució es manté intacta tot i la caiguda d’emissions

Les emissions de diòxid de nitrogen i les partícules PM10, principals contaminants de l’aire amb efecte a la salut humana, van disminuir durant l’any 2018 a Barcelona, però ahir ni l’Ajuntament ni l’AMB es van atrevir a veure-ho com un motiu de celebració. En la segona Cimera per la Qualitat de l’Aire, en la qual participaven la Generalitat, 40 ajuntaments i diverses entitats de govern regionals, només ho va intentar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, al destacar que van “pel bon camí” perquè només dues estacions van sobrepassar el límit establert per diòxid de nitrogen, s’han complert un 70% de les mesures que es van acordar a la primera cimera, ara fa dos anys, i l’emissió de partícules PM10 va ser inferior al límit que marca la Unió Europea.

Amb un clar to corrector, el vicepresident de l’AMB, Antoni Poveda, va advertir que no es pot ser “optimista” perquè l’any passat va ploure molt més i això va fer reduir el nivell d’emissions. “No podem transmetre que estem millorant quan hem augmentat un 5% el trànsit a la ciutat”, va afegir, amb un nivell d’autocrítica més fort que el de la Generalitat: “Des de l’AMB volem expressar que no estem avançant prou”.

En un terme intermedi, la tinent d’alcalde de Barcelona Janet Sanz va afirmar que “la contaminació ens està matant, causa malalties i impedeix que els nens es desenvolupin a nivell cognitiu”. Tot i això, també va celebrar que Barcelona porti tres anys sense cap episodi crític de concentració d’emissions.