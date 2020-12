L'amiant de la nau incendiada a Badalona encén les alarmes veïnals

La urgència manava enderrocar la nau incendiada a Badalona el més aviat possible perquè l'edifici estava en risc de col·lapse i perquè calia comprovar si hi havia més víctimes atrapades entre la runa. Per això el procés es va fer de manera exprés amb un concurs públic per escollir l'empresa responsable de l'obra l'endemà de la tragèdia - que es va cobrar quatre vides-, i amb inici de treballs ja aquell mateix cap de setmana. Però ara el moviment veïnal sensibilitzat amb els riscos que pot suposar l'amiant per a la salut pública alerta que no es va atendre prou l'amenaça que representava la coberta de fibrociment de la nau, que ja s'ha retirat. Els treballs es van fer sense enganxar cartells que alertessin el veïnat que es manipularia amiant i que es podrien alliberar fibres amb un material que, a causa del foc, ja estava molt degradat.

Els veïns han enregistrat imatges on es poden veure els operaris, vestits amb les proteccions específiques per extreure plaques de fibrociment, treballant entre les mirades curioses de gent de la zona, aliena a la possible exposició a fibres cancerígenes. La situació ja ha posat en guàrdia entitats com Jubilats Macosa-Alstom o la comissió contra l'amiant de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que alerten que quan es tracta de treure amiant la pressa és una mala companya de viatge.

"Sembla que l'hagin retirat sense cap cura, els veïns no vam rebre cap avís", denuncia Fernando Novella, que viu a la zona i ha seguit de prop tota la demolició. L'higienista i expert en amiant Lluís Mallart afegeix que tot l'enderroc s'hauria d'haver fet polvoritzant aigua sobre les runes per evitar que s'escapessin fibres. Des de l'Ajuntament asseguren que l'empresa responsable de l'obra, Roig, n'ha subcontractat una d'especialitzada en la retirada d'amiant i que el projecte, tot i haver-se fet a contrarellotge, ha rebut l'aval necessari del departament de Treball per a tots els projectes que impliquen la retirada de fibrociment, i que es compleixen els protocols. Sobre la manca d'avisos al veïnat, defensen que com que es tracta d'una construcció relativament aïllada es considera innecessari perquè "no hi ha risc per a ningú". Fonts de la conselleria de Treball confirmen que Ferrolezama, l'empresa especialitzada, tenia aprovat el projecte per retirar la coberta dimecres.

El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, Julio Molina, assegura que estan a sobre de la situació per comprovar si la retirada es va fer amb totes les garanties. Qui els va donar l'alerta va ser la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), sensibilitzada amb els perills per a la salut que representen les fibres d'amiant. "Hi havia dues tragèdies, la immediata de la gent que va morir a la nau o la que hi malvivia i necessita solucions, i la de l'amiant", defensa Albert Torrents, vicepresident de l'entitat. Avisa que les fibres de l'amiant són cancerígenes i que, en canvi, aquesta problemàtica no s'ha tingut prou en compte en el cas de la nau incendiada, no se n'ha parlat, tot i que és un problema de salut pública.

L'experiència l'aporta Josep Ramon Carme, de la comissió per a la retirada de l'amiant de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que ha treballat tota la vida de bomber i que assegura que les altes temperatures d'un incendi en plaques d'uralita provoquen alliberant de fibres, i que el mateix aire calent les fa pujar i les deixa a mercè del vent. El moviment veïnal està decidit a demanar garanties a l'Ajuntament que tot el procediment d'enderroc ha seguit els protocols necessaris per a la manipulació d'amiant. El cas de Badalona és un més dels que segueixen a través de la pàgina web Noalamiant.org.