La Policia Nacional identifica tres adolescents per insultar i escopir una parella d'estrangers al metro de Madrid

"Això és una agressió!", diu una dona que grava amb el mòbil mentre tres adolescents s'abaixen la mascareta i escupen i insulten una parella d'origen sud-americà a l'interior d'un vagó de la línia 4 del metro de Madrid. " Panchito de merda", "ets producte d'un condó trencat, a la selva no tenen ni condons!", li diuen a ell. La Policia Nacional ha identificat les tres noies –dues tenen 15 anys i l'altra, 16– i ha passat l'atestat a la Fiscalia de Menors perquè decideixi si les investiga com a autores d'una agressió racista.

🚩Identificadas las tres menores, dos de 15 años y una de ellas de 16, protagonistas de la agresión racista en el Metro de Madrid.



La Brigada Móvil de @policia ya ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores por un presunto delito de odio.



Stop #DelitosDeOdio #Respeto — Policía Nacional (@policia) September 11, 2020

Quan les noies s'adonen que la usuària les està gravant amb el mòbil, es tornen a posar la mascareta i es tapen. Però instants després tornen a arremetre contra la parella. Primer els recriminen que són ells que les estan insultant i després tornen a atacar-los amb constants referències a la seva procedència. Al final acaben insultant la dona que està gravant les imatges. "Grava'm, filla de puta, grava'm!", diu una d'elles.

Els fets es van produir dimecres passat. La identificació de les menors per la Brigada de Delictes d'Odi s'ha fet a través del vídeo enregistrat per la passatgera que viatjava al costat de la parella víctima dels insults, que ha corregut per les xarxes fins a fer-se viral. Els agents s'han posat en contacte amb les famílies de les adolescents, que passaran a disposició de la Fiscalia de Menors.

La Direcció General de la Policia ha demanat a través de les xarxes socials que el vídeo no es difongui més, "ni tan sols a mode de denúncia", per no donar més difusió al presumpte delicte d'odi comès, i ha recordat que en aquests casos la gravació s'ha de traslladar "de manera privada" a les forces de seguretat.

Una vuitantena d'investigats i detinguts

Hi ha poca estadística sobre el volum de delictes d'odi comesos per menors. Segons el Portal Estadístic de la Criminalitat del ministeri d'Interior, l'any passat la policia va investigar o detenir 83 menors d'edat per un delicte d'odi a tot l'Estat. En 16 dels casos es tractava d'una agressió racista.

Tot i tractar-se d'un volum baix d'investigacions, el nombre de casos oberts per un delicte d'odi presumptament comès per un menor s'ha duplicat els últims cinc anys, passant per una punta d'incidència el 2017, quan es van obrir 161 investigacions al conjunt de l'Estat, més de la meitat a Catalunya.

A Catalunya l'any passat es van obrir en total nou investigacions contra menors per un delicte d'odi, més de la meitat per homofòbia o transfòbia. Tres de les investigacions eren també per una acció de caràcter racista feta per menors d'edat.