L'Audiència de Navarra estudia avui el reingrés a la presó de la Manada

L'Audiència de Navarra celebra avui dimecres la vista per decidir sobre la petició de la fiscal d'ingrés a la presó –a l'espera que el Tribunal Suprem revisi els recursos– dels cinc integrants de la Manada condemnats pels abusos sexuals comesos en els Sanfermines del 2016.

A la vista d'avui a Pamplona hi aniran els advocats de les parts personades, i serà seguida per videoconferència des de Sevilla pels cinc joves sentenciats en primera instància per l'Audiència de Navarra, amb la condemna per abusos i no per agressió sexual confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Navarra, encara que recorreguda davant del Tribunal Suprem.

Per tant, com que no és una condemna ferma, el reingrés a la presó depèn de la decisió del tribunal que va ordenar l'excarceració de José Ángel Prenda, Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero i Ángel Boza, l'advocat defensor dels quals entén que han de seguir en llibertat provisional mentre el Suprem no resol.

En canvi, la Fiscalia de Navarra ha demanat el seu reingrés a la presó, després que el TSJN hagi confirmat la condemna a nou anys de presó imposada per l'Audiència de Navarra, per "la no modificació dels anomenats fets provats pel TSJN en resoldre el recurs d'apel·lació i les especials característiques del recurs de cassació, que fan necessari assegurar el compliment de la condemna" i evitar la "possibilitat que els penats se sostreguin a l'acció de la justícia".

L'advocat de la Manada, Agustín Martínez, defensarà a l'Audiència de Navarra que no han canviat les circumstàncies per les quals es va decretar la llibertat provisional dels seus clients el juny passat, després de gairebé dos anys en presó preventiva, després de complir amb les mesures cautelars, entre les quals personar-se tres vegades per setmana als jutjats de Sevilla, no viatjar a Madrid, on resideix la víctima, ni comunicar-s'hi o acostar-s'hi.

Les dues parts exposaran les seves posicions en la vista d'avui, a partir de les 10.00 hores, a la secció segona de l'Audiència de Navarra, que els condemnats seguiran des de Sevilla per videoconferència, si bé és previsible que la decisió no es conegui fins d'aquí uns dies.