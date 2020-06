L'auditoria als Mossos no convenç les entitats i els sindicats volen terminis

La tan esperada auditoria als Mossos d'Esquadra per les protestes postsentència no ha suposat, d'entrada, cap revulsiu. D'una banda, no ha convençut les entitats per la defensa dels drets humans que van assistir a la presentació de l'informe, que han trobat a faltar concrecions sobre els possibles canvis a les unitats d'ordre públic i que han vist que en la roda de premsa posterior es van donar detalls que no formen part de l'avaluació. De l'altra, els sindicats policials volen terminis perquè han considerat que el document evidencia unes mancances que ja feia temps que es denunciaven i han reclamat més efectius, a més d'expressar dubtes davant el model que es planteja.

Durant les preguntes dels periodistes, el cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent, va avançar que estudien fer servir una "llançadora" diferent als projectils d'escuma (foam) de la mateixa lesivitat. Aquesta opció no es recollia en l'informe presentat ahir i per això el codirector d'Irídia, Andrés García Berrio, ha valorat que "la introducció d'una nova arma" s'ha de debatre amb les entitats dels drets humans i al Parlament. També ha demanat "un estudi de política comparada, cosa que no s'ha fet a l'auditoria". García Berrio ha manifestat que l'avaluació, excepte en el cas que hi hagi una part que no sigui pública, "és insuficient" perquè, per exemple, "no té en compte les víctimes" ni recull com van funcionar les eines que els antiavalots van fer servir. "Del foam se'n van denunciar usos incorrectes i de les defenses –les porres– es van enregistrar 21 cops al cap", ha recordat.

El codirector d'Irídia ha lamentat que l'auditoria tampoc parli de les quatre persones que van perdre un ull en les actuacions policials de l'octubre de l’any passat i ha afegit que almenys en una intervenció encara s'ha de determinar si la lesió va ser per una pilota de goma de la Policia Nacional o una bala de foam dels Mossos. García Berrio ha recriminat que l'avaluació no hagi incorporat cap expert de fora del cos i ha opinat que en la presentació s'hauria pogut fixar una data, per exemple, per a la nova identificació dels antidisturbis dels Mossos. Fa uns mesos el director de la policia es va comprometre al Parlament a reduir el número d'operatiu policial (NOP) que duen els antiavalots de nou a sis dígits i a portar-lo tant a l'esquena com al davant i al casc, però fins ara no se n'ha sabut res més.

Amnistia Internacional, que també va ser a la presentació de l'auditoria, ha valorat positivament que es faci una anàlisi, malgrat que la coordinadora a Catalunya, Adriana Ribas, ha demanat que "el més important és com es concretarà". En la mateixa línia, la coordinadora d'incidència de SOS Racisme, Gemma Ferreón, una altra de les entitats assistents, ha criticat que l'acte estigués confeccionat per "justificar" la feina dels Mossos sense un espai de rèplica. Ferreón ha qüestionat que no es parli de racisme als cossos policials després que hagi estat d'actualitat les últimes setmanes quan es tracta d'una avaluació "en profunditat". "Justifiquen que ja tenen uns mecanismes de control intern i que són casos aïllats", ha lamentat.

"Que no quedi en un calaix"

Pel que fa als sindicats dels Mossos, el portaveu de Fepol, Toni Castejón, ha assegurat que els resultats de l'auditoria han posat en evidència "el que es denunciava des de feia anys: que s'ha de millorar la formació, la falta d'efectius i la manca de material". Castejón ha confiat que l'informe "no quedi en un calaix, es busquin solucions i es posin els diners, perquè venen temps complicats". Segons ell, s'ha de veure com es concreten algunes eines, com per exemple fer servir el gas pebre. El comissari en cap dels Mossos va expressar ahir que no descarta utilitzar-lo "en un futur immediat". En aquest sentit, La Directa ha avançat que el departament d'Interior va obrir ahir un concurs públic per comprar 650 cascos d'ordre públic i 400 màscares compatibles amb filtre antigàs.

El portaveu del sindicat Uspac, Albert Palacio, ha valorat que l'auditoria és una nova constatació que el cos està "massa polititzat". Palacio ha demanat que hi hagi una voluntat real de millorar les condicions laborals, "que fa anys que es reclama", així com la formació, els efectius i el material. En canvi, el sindicat SPC ha qüestionat que es plantegi un nou model d'ordre públic que elimini els elements "que permeten mantenir la distància". "L'escalada de violència, cada cop amb més brutalitat, s'ha incrementat. Aquesta hauria de ser la prioritat, no reduir encara més la capacitat de resposta policial davant els disturbis", ha afegit.