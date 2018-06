Badalona vota aquest dimecres la moció de censura per decidir si fa fora Sabater de l'alcaldia

Badalona decideix aquest dimecres si manté Dolors Sabater com a alcaldessa. El ple debatrà la moció de censura impulsada pel socialista Àlex Pastor i que compta amb el suport dels onze regidors del PP (10) i Ciutadans (1). La iniciativa arriba a només un any de les eleccions municipals del 2019, a les quals Guanyem Badalona ja ha anunciat que Sabater es tornarà a presentar.

A finals d'aquest abril Sabater es va sotmetre a una qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos. Ja en aquell ple, el regidor del PSC Àlex Pastor havia avisat que estava disposat a "liderar" l'últim any de legislatura. Tot i així qui tenia més possibilitats d'assumir el control de l'alcaldia era l'exalcalde del PP Xavier García Albiol, ja que els populars van ser la força més votada el 2015, amb 10 regidors, el triple que els socialistes.

Les negociacions de l'últim mes

Albiol va ser el primer a proposar formar un "govern de transició", amb PP, PSC i Ciutadans, per "conduir la ciutat cap a la normalitat". Després de la retirada de la confiança a l'alcaldessa, l'oposició disposava d'un mes per arribar a un acord i presentar una alternativa de govern. PP, PSC i Cs tenien els catorze vots necessaris per tirar endavant la moció de censura i tots tres partits coincidien en els motius per reprovar el govern de Sabater. Les tres formacions denunciaven la paràlisi de la gestió de la ciutat, algunes partides pressupostàries que no s'havien executat i la manca de neutralitat institucional davant el procés independentista.

La primera ronda de contactes entre els tres partits va acabar sense acord: el PSC defensava que eren ells qui havien de liderar la moció de censura perquè el moment del PP ja havia caducat, mentre que els populars consideraven que havien de ser ells els que la impulsessin perquè eren la formació més votada. No va ser fins a finals de maig que Albiol va anunciar que renunciava a l'alcaldia i que els deu regidors del PP donarien les seves firmes al PSC.

A hores d'ara encara no està clar el sentit del vot dels grups. El PP vol que la moció tiri endavant però encara no ha garantit al 100% el seu suport a Pastor, perquè primer vol escoltar el seu projecte per als nou mesos que queden fins a les municipals del 2019. Perquè la moció prosperi cal que els 10 regidors del PP i l'únic de Ciutadans hi votin a favor, ja que el PSC té només tres regidors.

El ple començarà a les 12 del migdia. Primer es formarà la mesa d'edat excepcional. La primera intervenció la farà el candidat a l'alcaldia, seguit de Sabater i dels portaveus dels grups municipals. Després es votarà. Si la moció s'aprova, Pastor serà proclamat alcalde i prometrà el càrrec. Si es rebutja, Sabater tornarà a ocupar la cadira presidencial de la mesa.