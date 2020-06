El balanç de víctimes de covid-19 a Catalunya creix en 11 persones

Catalunya ha sumat aquest dissabte 173 nous casos positius de coronavirus i ha registrat també 11 víctimes mortals més per covid-19, segons les dades facilitades aquest matí pel departament de Salut. Per segon dia consecutiu, les xifres d'ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) es mantenen per sota del centenar amb 83 ingressats actualment, 11 menys que ahir.

Fins aquest dissabte han mort a Catalunya 12.450 persones amb covid-19, de les quals 6.796 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.084 en una residència de gent gran i 788 al seu domicili, segons les mateixes fonts.

El total de casos positius de covid-19 ja ascendeix a 69.425, dels quals 4.111 persones han passat per les UCI al llarg de tota la pandèmia. A les residències de gent gran, els casos confirmats de coronavirus són 14.548. A més, fins a 1.244 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació de covid-19.