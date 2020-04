Novel·les a cau d'orella per als més vulnerables

"Em va fer molta il·lusió que es recordessin de mi i em truquessin per si volia que em llegissin els llibres per telèfon", diu la Maria del Mar Alastrue, que té 54 anys, i va començar a perdre la visió ara en fa deu. Ha passat llargues temporades als hospitals i fa un parell d'anys es va apuntar a Llegim Junts , un servei de lectura en veu alta que acosta la lectura a gent gran, discapacitats físics o intel·lectuals, que ofereix Biblioteques de Barcelona des del 2001.

La Maria del Mar gaudia molt d'aquelles lectures i agraïa la companyia. Amb el confinament es van acabar les visites de la voluntària que anava a casa seva, al barri de Gràcia, per llegir i parlar de literatura. L'1 d'abril, però, l'equip de la biblioteca va prendre la iniciativa de trucar-la i oferir-li l'alternativa –ho va fer amb tots els usuaris del servei– de continuar per telèfon. La Maria del Mar és una gran lectora, li agradava moltíssim llegir, veure els lloms dels llibres, el paper, subratllar i rellegir. "Al principi, quan ja no hi podia veure, em va costar acostumar-me a escoltar-los. Vaig comprar també el reproductor Daisy de la ONCE, on pots col·locar CDs de llibres. Me'l posava, però el cap se me n'anava altres llocs perquè els meus pares havien mort també feia poc i no aconseguia concentrar-me tant com quan llegia", diu.

Amb la voluntària parlaven sobre el llibre, de com estava escrit, d'allò que més els agradava. Ara s'està acostumant a fer-ho per telèfon. "La Sílvia [l'auxiliar de la biblioteca que la truca per llegir-li la novel·la] va llegint i em va dient si tot va bé, si vull que pari... Hem començat a llegir El capote de Nikolái Gógol però només ho hem fet un dia, de moment tan sols he pogut conèixer el personatge", explica. La Maria del Mar, que va estudiar dret i abans tenia un càrrec de responsabilitat en una empresa, agraeix molt poder continuar tenint la companyia dels llibres, sobretot perquè passa molt de temps a l'hospital. Li costa agafar el son i sempre se'n va a dormir escoltant algun llibre. Li agrada molt sobretot la novel·la nòrdica d'intriga i l'autora italiana Donna Leon: "M'agrada perquè el comissari Brunetti podria ser el meu veí, són personatges molt pròxims", diu.

El servei s'ampliarà a altres biblioteques

De moment, les lectures a cau d'orella és un servei que només ofereix la Biblioteca de la Vila de Gràcia, però està previst que la setmana que ve també ho comenci a fer la Biblioteca de la Sagrada Família. "Hem penjat el servei a la nostra pàgina web i al Facebook, i cada dia s'ofereixen voluntaris per fer-lo. La nostra biblioteca és petita i podem assumir fins a una vintena d'usuaris", explica el director de la Biblioteca de Vila de Gràcia, Juli Cervera. Aquesta biblioteca del barri de Gràcia, que té un equip de set persones, va decidir actuar ràpidament quan es va decretar el confinament: "Volíem donar continuïtat al servei, i vam triar llibres que es poguessin aconseguir a la biblioteca virtual i amb una durada que coincidís amb els dies de confinament, perquè hi hagués temps d'acabar la història", diu Cervera.

Sílvia de la Vega: "Agraeixen molt les trucades, que la biblioteca hagi pensat en ells"

Quan es fa el servei de lectura a domicili, els voluntaris acostumen a estar-hi aproximadament una hora, però amb el telèfon el servei s'escurça. "Agraeixen molt les trucades, que la biblioteca hagi pensat en ells, i acostumen a ser grans lectors. Ho notes perquè quan els llegeixes l'atenció és absoluta, hi entren de ple", diu la Sílvia de la Vega, que és l'auxiliar que en aquests moments fa el servei telefònic. "Espero que ara quan surti publicat més gent s'hi apunti. Estic segura que si ho sabessin moltes altres persones que no poden llegir, s'hi afegirien immediatament", diu la Maria del Mar. Abans del confinament es feien més d'un centenar de serveis de lectura a domicili, no només a cases sinó també a residències i casals de gent gran. "Ho coordinen les biblioteques i s'ofereix a tota la ciutat, però ho feien exclusivament voluntaris. N'hi ha uns 200, que acostumen a ser usuaris molt habituals de les biblioteques i grans lectors", explica Juanjo Arranz, director d'acció cultural i educativa de Biblioteques de Barcelona.