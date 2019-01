Sense bicicletes a les voreres estretes de Barcelona

A partir d'avui les bicicletes no poden circular per les voreres de menys de cinc metres d'amplada de Barcelona, que són la majoria. Les úniques excepcions per poder utilitzar les voreres d'entre 3 i 4,75 metres són la franja nocturna —entre les 22.00 hores de la nit i les 07.00 hores del matí— o si es tracta de nens menors de 12 anys i dels adults que els acompanyin, vagin dalt d'una bicicleta o no.

Aquest 1 de gener acabava la moratòria establerta per l'Ajuntament de Barcelona, que ha establert multes d'entre 100 i 500 euros —en funció del tipus d'infracció— per als ciclistes que incompleixin la normativa. Tot i això, aquests primers dies de l'any la Guàrdia Urbana encara no multarà els usuaris, excepte en els casos d'infraccions greus. També es reforçarà la campanya informativa i després de Reis una vintena d'informadors es distribuiran pels punts més sensibles de la ciutat.

A partir d'ara els ciclistes només podran circular per les voreres de més de cinc metres d'amplada, sempre que hi hagi tres metres d'espai lliure i si no hi ha un carril bici al mateix carrer. “Fins ara, a la majoria de voreres de Barcelona es podia anar en bicicleta, i ara és a l’inrevés”, va resumir en una compareixença pública fa pocs dies Adrià Gomila, director de serveis de mobilitat de l’Ajuntament, que també va advertir que “no es pot fer drecera anant per voreres”.

“La ciutat madura cada cop més com a ciutat ciclista i les bicis es van posant al seu lloc”, afegia Gomila. El consistori assegura que la xarxa de carril bici existent a hores d'ara a la ciutat i que s'ha anat ampliant en els últims temps és suficient perquè els ciclistes no hagin d'utilitzar les voreres.