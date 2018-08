Les bonificacions per al desviament camions de la N-340 i la N-240 entraran en vigor diumenge

Les bonificacions per desviar el trànsit pesant dels trams ebrenc i penedesenc de la N-340 i de la N-240 entraran en vigor previsiblement aquest diumenge, segons han confirmat fonts del ministeri de Foment. Com ja s'havia anunciat, divendres el consell de ministres aprovarà la mesura amb un reial decret i les noves condicions entraran en vigor just l'endemà que s'hagin publicat al BOE, sense necessitat que les convalidi el Congrés.

L'acord preveu bonificacions per al desviament obligatori dels camions que circulen per la N-340, que hauran d'anar per l'autopista AP-7, en els trams entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, així com entre Altafulla i Vilafranca Sud. Les bonificacions seran d'un 42,53% en el cas dels trajectes llargs i d'un 50% els interns. La mateixa mesura s'aplicarà per al tram de la N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc, amb el desviament obligatori de camions per l'AP-2 –i en aquest cas amb un perllongament de la bonificació fins al Pla de Santa Maria–. Finalment, el govern espanyol també preveu eximir dels peatges els vehicles lleugers que facin el mateix trajecte d'anada i tornada en el tram comprès entre Alcanar i Vilafranca Sud en un període de 24 hores.

La mesura afectarà, tant en els trams de l'AP-7 com de l'AP-2, els vehicles pesants de quatre eixos o més. En el cas dels trajectes interns, bonificats amb un 50%, els conductors hauran de disposar d'un sistema de peatge dinàmic o telepeatge (Via T) per poder-se'n beneficiar. També els conductors de vehicles lleugers hauran tenir aquests dispositius per aconseguir l'exempció, que només s'aplicarà a aquells que efectuïn exactament els trajectes d'anada i tornada –mateixa entrada i sortida– en el tram entre Alcanar i Vilafranca Sud.

El decret preveu que l'estat espanyol es farà càrrec de compensar les concessionàries de les autopistes: Aumar en el cas del tram ebrenc de l'AP-7 i Acesa en el cas del tram penedesenc i l'AP-2, totes dues pertanyents al grup Abertis. La previsió màxima de despesa fins a l'any 2021 supera els 41 milions d'euros. Foment hi preveu destinar, d'entrada, 1,18 milions d'euros per a aquest 2018; 14,76 milions el pròxim 2019; 12,73 milions el 2020 i 11,46 milions el 2021. La duració d'aquest sistema de descomptes s'estendrà des de l'entrada en vigor del reial decret fins al venciment de la concessió d'autopistes.

Instal·lació de senyals

En paral·lel, Foment ha començat a instal·lar aquest dimecres la senyalització per desviar camions en trànsit de la N-240 cap a l'AP-2 i de la N-340 cap a l’AP-7. De moment, els senyals estaran tapats fins que diumenge es posi en funcionament el conveni. Segons ha informat la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, en total s'instal·laran onze cartells a punts de la xarxa viària estatal, mentre que les concessionàries també instal·laran cartells a les sortides de les autopistes.